इंदौर में एकतरफा प्यार में युवती के न्यूड फोटो रिश्तेदारों को भेजे, क्राइम पेट्रोल देखकर सीखा अपराध का तरीका

इंदौर में एकतरफा प्यार में नाराज युवक ने युवती को बदनाम करने के लिए उसके न्यूड फोटो रिश्तेदारों को भेजे और मोहल्ले में चिपकाए. आरोपी आयुष अग्निहोत्री को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया. आरोपी डाकघरों से पत्र भेजकर पहचान छुपाता था और परिवार को धमकियां भी दे रहा था.

एकतरफा प्यार में युवती से घिनौनी हरकत (Photo: Representational image)

मध्य प्रदेश के इंदौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एकतरफा प्यार में पागल हुए युवक ने बदले की भावना में सारी हदें पार कर दीं. शादी से इनकार किए जाने से नाराज आरोपी ने युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए उसके न्यूड फोटो रिश्तेदारों को भेजे और मोहल्ले में चिपकाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की. इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान आयुष अग्निहोत्री के रूप में हुई है. वह पेशे से इंजीनियर है और एक निजी कंपनी में डाटा एनालिस्ट के तौर पर काम करता है. आरोपी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए युवती और उसके परिवार के संपर्क में आया था. शुरुआती बातचीत के बाद रिश्ता तय होने की बात चली, लेकिन कुंडली न मिलने के कारण शादी नहीं हो सकी. इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने युवती से बदला लेने की ठान ली.

एकतरफा प्यार में युवक ने पार की सही हदें

जांच में सामने आया है कि जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच आरोपी ने सात बार युवती के न्यूड फोटो उसके रिश्तेदारों को डाक के जरिए भेजे. इतना ही नहीं, उसने मोहल्ले में भी फोटो चिपकाकर युवती की सामाजिक छवि खराब करने की कोशिश की. आरोपी अपनी पहचान छुपाने के लिए उज्जैन, देवास, खातेगांव, आष्टा और धार के अलग अलग डाकघरों से पत्र भेजता था. वारदात के दौरान वह चेहरे पर मास्क और सिर पर टोपी पहनता था. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देखकर अपराध के तरीके सीखे थे. वह युवती और उसके परिजनों को एसिड अटैक की धमकी भी दे रहा था, जिससे परिवार लंबे समय से दहशत में था.

Advertisement

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पहले बाणगंगा थाना पुलिस आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही, जिसके बाद मामला पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर क्राइम ब्रांच को सौंपा गया. क्राइम ब्रांच ने 25 दिनों की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी के घर से लैपटॉप, प्रिंटर और भेजे गए पत्र जब्त किए गए हैं. फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.
 

