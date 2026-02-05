हनी ट्रैप में वकील को फंसाया, इंदौर से 'कातिल हसीना' गिरफ्तार, तलाक केस के बहाने महिला ने बढ़ाई थी बातचीत

मध्य प्रदेश के इंदौर में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का एक मामला सामने आया है. यहां एक वकील को महिला ने पहले केस देने के बहाने संपर्क किया और फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ाकर उसे फंसाने की कोशिश की. मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार, महिला अपने पूर्व पति से तलाक विवाद को लेकर वकील के पास पहुंची थी. उसने कहा कि उसे कानूनी मदद चाहिए. वकील ने केस की जानकारी ली और बातचीत शुरू हुई. इसी दौरान महिला ने अपने वर्तमान पति और उसके दोस्तों को भी बातचीत में शामिल किया.

कुछ समय बाद महिला और उसके साथियों ने वकील पर दबाव बनाना शुरू कर दिया. आरोप है कि महिला ने फोन पर झूठे वीडियो बनाने की बात कही और फिर उसी के नाम पर ब्लैकमेल करने लगी. महिला और उसके साथी वकील से लाखों रुपये मांगने लगे. वकील ने जब लगातार दबाव और धमकियों का सामना किया तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला और उसके दो पुरुष साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

तलाक केस के बहाने महिला ने वकील से बढ़ाई बातचीत

इस मामले में डीसीपी राजेश व्यास ने बताया कि वकील को ब्लैकमेल कर बड़ी रकम की मांग की गई थी. महिला ने तलाक केस के बहाने मुलाकात की थी और फिर उसे हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई. पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि महिला सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थी. वह इंस्टाग्राम पर रील बनाकर लोगों से संपर्क करती थी और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती थी. पुलिस को शक है कि इसी तरह वह अन्य लोगों को भी निशाना बना सकती थी.

पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया, दो साथी अब भी फरार

फिलहाल पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है. वहीं उसके दो फरार साथियों की तलाश के लिए टीमें बनाई गई हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस मामले ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए होने वाले हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के खतरे को उजागर किया है. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.

