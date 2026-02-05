scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हनी ट्रैप में वकील को फंसाया, इंदौर से 'कातिल हसीना' गिरफ्तार, तलाक केस के बहाने महिला ने बढ़ाई थी बातचीत

इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक महिला ने तलाक केस के बहाने एक वकील से संपर्क किया और बातचीत बढ़ाकर उसे हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की. महिला और उसके साथियों ने वीडियो बनाने का दबाव डालकर लाखों रुपये मांगने की कोशिश की. पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है और दो फरार साथियों की तलाश जारी है.

Advertisement
X
महिला ने वकील को हनीट्रेप में फंसाया (Photo: Dharmendra Kumar Sharma/ITG)
महिला ने वकील को हनीट्रेप में फंसाया (Photo: Dharmendra Kumar Sharma/ITG)

मध्य प्रदेश के इंदौर में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का एक मामला सामने आया है. यहां एक वकील को महिला ने पहले केस देने के बहाने संपर्क किया और फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ाकर उसे फंसाने की कोशिश की. मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार, महिला अपने पूर्व पति से तलाक विवाद को लेकर वकील के पास पहुंची थी. उसने कहा कि उसे कानूनी मदद चाहिए. वकील ने केस की जानकारी ली और बातचीत शुरू हुई. इसी दौरान महिला ने अपने वर्तमान पति और उसके दोस्तों को भी बातचीत में शामिल किया.

कुछ समय बाद महिला और उसके साथियों ने वकील पर दबाव बनाना शुरू कर दिया. आरोप है कि महिला ने फोन पर झूठे वीडियो बनाने की बात कही और फिर उसी के नाम पर ब्लैकमेल करने लगी. महिला और उसके साथी वकील से लाखों रुपये मांगने लगे. वकील ने जब लगातार दबाव और धमकियों का सामना किया तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला और उसके दो पुरुष साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

तलाक केस के बहाने महिला ने वकील से बढ़ाई बातचीत

सम्बंधित ख़बरें

अंशिका सिंह पर आरोप है कि उसने करीब 150 लोगों को फंसाया. (Photo: Screengrab)
हनीट्रैप, सेक्स रैकेट और 150 शिकार... अंशिका सिंह के जाल में खाकी भी फंसी?
महेश को इस काम ले लिए पैसे भी मिलते थे
ऑपरेशन मैडमजी! पाक सेना का जासूस निकला MES कर्मचारी
Honey trap busted in Lucknow
FB पर हुई थी दोस्ती, फिर लखनऊ का डॉक्टर ऐसे हो गया हनीट्रेप का श‍िकार
महेश को इस काम ले लिए पैसे भी मिलते थे
ऑपरेशन मैडमजी! पाक सेना का जासूस निकला MES कर्मचारी
इन्फ्लुएंसर ने BJP सांसद से मांगी माफी

इस मामले में डीसीपी राजेश व्यास ने बताया कि वकील को ब्लैकमेल कर बड़ी रकम की मांग की गई थी. महिला ने तलाक केस के बहाने मुलाकात की थी और फिर उसे हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई. पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि महिला सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थी. वह इंस्टाग्राम पर रील बनाकर लोगों से संपर्क करती थी और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती थी. पुलिस को शक है कि इसी तरह वह अन्य लोगों को भी निशाना बना सकती थी.

Advertisement

पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया, दो साथी अब भी फरार

फिलहाल पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है. वहीं उसके दो फरार साथियों की तलाश के लिए टीमें बनाई गई हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस मामले ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए होने वाले हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के खतरे को उजागर किया है. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement