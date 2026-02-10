दोस्ती, भरोसा और धोखा!, पूर्व एयरलाइंस कर्मचारी से दोस्त ने किया रेप और दी जान से मारने की धमकी

ग्वालियर में एक सनसनीखेज दुष्कर्म का मामला सामने आया है. भोपाल की रहने वाली 25 वर्षीय पूर्व एयरलाइंस कर्मचारी के साथ उसके दोस्त के परिचित ने दुष्कर्म किया. पीड़िता ने भोपाल लौटने के बाद शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद ग्वालियर पुलिस ने रविवार को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

और पढ़ें

पीड़िता के अनुसार, उसका अपने पति से विवाद हो गया था. 23 जनवरी को झगड़े के बाद वह नाराज होकर घर से चली गई. इसके बाद उसने ग्वालियर में रहने वाले अपने दोस्त नितिन भदौरिया से संपर्क किया. दोस्त ने उसे ग्वालियर बुलाया.

पूर्व एयरलाइंस कर्मचारी के साथ दुष्कर्म

महिला ग्वालियर पहुंची तो दोस्त उसे घर ले गया, लेकिन उसके माता-पिता ने वहां रुकने से मना कर दिया. इसके बाद महिला को होटल में ठहराया गया. अगले दिन दोस्त ने उसे अपनी महिला मित्र से मिलवाया. इसी दौरान महिला मित्र ने अपने क्लाइंट पंकज शुक्ला से परिचय कराया.

आरोप है कि पंकज शुक्ला महिला को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में गमोरा होटल के पास स्थित एक फ्लैट में ले गया. 25 जनवरी की सुबह उसने महिला को नाश्ता कराया और रात में फिर फ्लैट पर पहुंचा. वहां उसने शराब पी और महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया. विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पीड़िता ने घटना के बाद दोस्त को कॉल किया. दोस्त ने उसे वहां से निकलने की सलाह दी. महिला किसी तरह स्टेशन पहुंची और पति को सूचना दी. पति उसे लेने आया और वह भोपाल लौट गई. भोपाल में शिकायत दर्ज होने के बाद केस डायरी ग्वालियर भेजी गई. विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.



---- समाप्त ----