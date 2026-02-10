scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दोस्ती, भरोसा और धोखा!, पूर्व एयरलाइंस कर्मचारी से दोस्त ने किया रेप और दी जान से मारने की धमकी

ग्वालियर में भोपाल की 25 वर्षीय पूर्व एयरलाइंस कर्मचारी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता पति से विवाद के बाद दोस्त के बुलावे पर ग्वालियर पहुंची थी. आरोप है कि दोस्त के परिचित ने फ्लैट में शराब पीकर जबरन दुष्कर्म किया और धमकी दी. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
ग्वालियर में महिला से रेप. (Photo: Representational)
ग्वालियर में महिला से रेप. (Photo: Representational)

ग्वालियर में एक सनसनीखेज दुष्कर्म का मामला सामने आया है. भोपाल की रहने वाली 25 वर्षीय पूर्व एयरलाइंस कर्मचारी के साथ उसके दोस्त के परिचित ने दुष्कर्म किया. पीड़िता ने भोपाल लौटने के बाद शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद ग्वालियर पुलिस ने रविवार को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता के अनुसार, उसका अपने पति से विवाद हो गया था. 23 जनवरी को झगड़े के बाद वह नाराज होकर घर से चली गई. इसके बाद उसने ग्वालियर में रहने वाले अपने दोस्त नितिन भदौरिया से संपर्क किया. दोस्त ने उसे ग्वालियर बुलाया.

पूर्व एयरलाइंस कर्मचारी के साथ दुष्कर्म 

सम्बंधित ख़बरें

Anger erupts after 6 year old girl raped and murdered in Darbhanga
6 साल की बच्ची से रेप और मौत को लेकर बवाल, पुलिस पर पथराव-आगजनी
2 real sisters sexually assaulted by their cousin and his friends gwalior
मौसेरे भाई ने महिला और उसकी नाबालिग बहन से किया दुष्कर्म
Serious love jihad case surfaced in Bhopal
भोपाल में लव जिहाद का भंडाफोड़, हिंदू लड़की फंसाकर किया दुष्कर्म
गोंडा कोर्ट ने 2 को सुनाई उम्रकैद की सजा. (Photo: Representational )
UP: गोंडा कोर्ट का फैसला, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में 2 को उम्रकैद
गोंडा कोर्ट ने 2 को सुनाई उम्रकैद की सजा. (Photo: Representational )
UP: गोंडा कोर्ट का फैसला, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में 2 को उम्रकैद

महिला ग्वालियर पहुंची तो दोस्त उसे घर ले गया, लेकिन उसके माता-पिता ने वहां रुकने से मना कर दिया. इसके बाद महिला को होटल में ठहराया गया. अगले दिन दोस्त ने उसे अपनी महिला मित्र से मिलवाया. इसी दौरान महिला मित्र ने अपने क्लाइंट पंकज शुक्ला से परिचय कराया.

आरोप है कि पंकज शुक्ला महिला को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में गमोरा होटल के पास स्थित एक फ्लैट में ले गया. 25 जनवरी की सुबह उसने महिला को नाश्ता कराया और रात में फिर फ्लैट पर पहुंचा. वहां उसने शराब पी और महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया. विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पीड़िता ने घटना के बाद दोस्त को कॉल किया. दोस्त ने उसे वहां से निकलने की सलाह दी. महिला किसी तरह स्टेशन पहुंची और पति को सूचना दी. पति उसे लेने आया और वह भोपाल लौट गई. भोपाल में शिकायत दर्ज होने के बाद केस डायरी ग्वालियर भेजी गई. विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement