ग्वालियर में रिश्ते शर्मसार! मौसेरे भाई ने दोस्त के साथ मिलकर 2 बहनों से किया रेप

ग्वालियर में एक महिला और उसकी नाबालिग बहन से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. सबसे बड़ी बात इस घटना को अंजाम मौसेरे भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दिया.

ग्वालियर में महिला और उसकी नाबालिग बहन से रेप. (Photo: Representational )
ग्वालियर में दो सगी बहनों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. जहां मौसेरे भाई और उसके दोस्त ने उन्हीं के घर के अंदर इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. घटना बिजौली थाना क्षेत्र के खेरिया मोदी गांव की है. दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने शादी का झांसा देकर दोनों बहनों को रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचे. जहां उनसे टिकट और रुकने की व्यवस्था के बहाने 40 हजार नकद, चांदी की पायल लेकर फरार हो गए.

आरोपियों द्वारा की गई धोखेबाजी की शिकायत दोनों बहनों ने थाने पहुंचकर की. जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया. दरअसल 22 साल की विवाहित महिला मूल रूप से दतिया जिले की रहने वाली हैं. जिनकी शादी ग्वालियर बिजौली थाना क्षेत्र के खेरिया मोदी गांव में हुई है.

उनका पति पेंटर है और अहमदाबाद में काम करता है. घर में दो साल की बच्ची की देखभाल के लिए वह अपनी 17 साल की नाबालिग बहन को साथ में रखती हैं. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 26 सितंबर 2025 को वह बहन के साथ शीतला माता मंदिर गई हुई थीं. तभी मंदिर से लौटते समय मुरैना जिले के संजय नगर में रहने वाला मौसेरा भाई धर्मेंद्र और उसका दोस्त अमन खान रास्ते में मिले.

दोनों साथ में उनके घर आ गए और रात में वहीं रुक गए. जब आधी रात गुजरी तो उन दोनों ने अपना वहशीपना दिखाना शुरू कर दिया. मौसेरे भाई धर्मेंद्र ने शादीशुदा महिला और उसके दोस्त अमन ने 17 साल की नाबालिग के साथ डरा धमका कर दुष्कर्म किया. अगली सुबह शादी का झांसा देकर दोनों आरोपी दोनों बहनों को लेकर रेलवे स्टेशन पर लेकर पहुंचे. जहां दोनों बहनों को उन दोनों आरोपियों ने उनके टहलने की व्यवस्था और टिकट लाने की बात बोलकर 40 हजार नगद और चांदी की पायल लेकर रफू चक्कर हो गए.

वहीं जब दोनों काफी समय बीत जाने के बाद वापस नहीं लौटे तो दोनों को अपने साथ हुई धोखेबाजी का एहसास हुआ. जिसके बाद महिला मौसी के घर पहुंची जहां मौसेरा भाई गायब था. जिसके बाद वह वापस अपने घर लौट आई. जब 8-10 दिन गुजर जाने के बाद वहां अपने मायके पहुंची तो उसका आमना सामना आरोपी मौसेरे भाई धर्मेंद्र से हो गया. जिसके बाद उसने आरोपी धर्मेंद्र से अपने साथ दुष्कर्म की बात का विरोध करते हुए पैसे और चांदी की पायल वापस मांगी.

 इस पर आरोपी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने किसी से कुछ भी कहा तो उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा. जिस कारण वह चुप रही. लेकिन आरोपियों द्वारा की गई गलत हरकत से परेशान बहनों ने अपने माता-पिता को इस घटना के बारे में बताया. जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. मामले में जांच करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

---- समाप्त ----
