दिल्ली: पहाड़गंज में कलयुगी पिता की दरिंदगी, 14 वर्षीय बेटी के साथ किया दुष्कर्म, गिरफ्तार

दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अपने ही पिता पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

मां के बिहार जाने के बाद शुरू हुई दरिंदगी

पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की पीड़िता 1 फरवरी 2026 को अपने दोस्त के माता-पिता (जो उसके मकान मालिक भी हैं) के साथ पहाड़गंज थाने पहुंची. पीड़िता ने बताया कि उसकी मां करीब 15 दिन पहले बिहार अपने गांव गई हुई थी.

पीड़िता के मुताबिक, 31 जनवरी की रात करीब 1:30 बजे, जब वह अपने कमरे में अपनी छोटी बहन और पिता के साथ सो रही थी, तब उसके पिता ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. विरोध करने पर आरोपी ने उसे डराया और धमकाया भी.

छोटी बहन की सुरक्षा के लिए तोड़ी चुप्पी

पीड़िता ने पुलिस के सामने रूह कंपा देने वाला खुलासा किया कि पिछले 10-15 दिनों के भीतर उसके साथ 4-5 बार इस तरह की वारदात हुई है. वह अब तक डर की वजह से चुप थी क्योंकि उसका पिता उसे और उसकी मां को पहले भी बेरहमी से पीटता था. लेकिन जब उसे अपनी छोटी बहन की सुरक्षा की चिंता सताने लगी, तो उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस को सब सच बता दिया.

पहाड़गंज पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत FIR No. 108/2026 दर्ज की. यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2) और पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 6 के तहत दर्ज किया गया है. जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और धारा 183 BNS के तहत उसके बयान दर्ज किए गए, जहां उसने सभी आरोपों की पुष्टि की है.

सबूतों की बरामदगी

क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़िता के कपड़े, बिस्तर की चादर व अन्य फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए हैं. पुलिस ने आरोपी पिता (M) को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और माना कि वह बेटी को किसी को न बताने के लिए धमका रहा था.

पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

