Ex CM के बेटे की 'सीक्रेट' शादी... नई पत्नी पल्लवी सक्सेना ने खोला राज, बोलीं- दीपक जी ने मुझे डिप्रेशन से निकाला

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने 63 साल की उम्र में भोपाल की रहने वाली पल्लवी सक्सेना से शादी कर ली है. इस शादी की तस्वीरें सामने आते ही पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा होने लगी और कुछ अन्य महिलाएं भी सामने आईं जिन्होंने खुद को दीपक जोशा की पत्नी बताया.

बता दें कि दीपक जोशी ना केवल पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं, बल्कि खुद भी शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं. पिछले कुछ समय से दीपक जोशी राजनीतिक और निजी जीवन को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. इस बीच उनकी पत्नी पल्लवी सक्सेना ने आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए इस शादी से जुड़े सभी राज खोले हैं. यही नहीं, पल्लवी सक्सेना ने शादी से जुडी कुछ तस्वीरें भी आजतक से साझा की है.

'आजतक' से बातचीत में दीपक जोशी की पत्नी पल्लवी राज सक्सेना ने कहा कि वह और उनका परिवार अचानक खड़े हुए विवाद से बेहद आहत और परेशान है. पल्लवी ने बताया कि उन्हें कभी अंदेशा नहीं था कि उनकी निजी जिंदगी इस तरह सार्वजनिक बहस का विषय बन जाएगी.

उन्होंने स्पष्ट किया कि दीपक जोशी की पहली पत्नी स्वर्गीय विजया दीदी के बाद दीपक जोशी ने उनसे विवाह किया और उन्हें ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है.

मेहंदी और हल्दी लगाए पल्लवी और दीपक जोशी.

पल्लवी के मुताबिक, जिन दो नामों नम्रता जोशी और शिखा मित्रा की चर्चा की जा रही है, उनके दावों में कई विरोधाभास हैं. शिखा मित्रा 2016 की शादी की बात कहती हैं, जबकि दीपक जोशी की पहली पत्नी विजया दीदी का निधन ही 2021 में कोविड के दौरान हुआ था.

वहीं, 2018-19 के दौरान शिखा के पति गौतम मित्रा उनके जीवन में मौजूद थे. नम्रता जोशी को लेकर पल्लवी ने कहा कि उनकी शादी 2021 में रजिस्टर्ड बताई जाती है, लेकिन वह उस दिन से आज तक कभी सामने नहीं आईं और मायके में ही रह रही हैं.

आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट के सात पल्लवी सक्सेना.

पल्लवी ने बताया कि दीपक जोशी ने तलाक का मामला न्यायालय में दर्ज कराया था, जिसकी जानकारी उन्होंने उन्हें दी थी. उनका कहना है कि यदि कोई वैध पत्नी होती तो वह घर में रहती, फरार नहीं रहती. पल्लवी ने कहा कि वह फरवरी से दीपक जोशी को जानती हैं और उनका रिश्ता दोनों परिवारों की सहमति से तय हुआ.

दीपक जोशी के बड़े-बुजुर्ग उनके घर रिश्ता लेकर आए थे और उनके पिता गुलाबचंद तामोट, जो पीएस रहे हैं, उन्होंने यह रिश्ता तय किया. इसके बाद बकायदा हल्दी और मेहंदी की सेरेमनी भी घर पर ही हुई और फिर 4 दिसंबर को घरवालों की मौजूदगी में भोपाल आर्य समाज मंदिर में दोनों की शादी हुई.

कमलनाथ मेरे नेता- पल्लवी सक्सेना

कांग्रेस से जुड़ाव को लेकर उठे सवालों पर पल्लवी ने कहा कि कांग्रेस में हैं और उनके नेता आदरणीय कमलनाथ जी हैं. पल्लवी ने कहा कि जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन भी कमलनाथ जी ने मुझे बधाई और आशीर्वाद दिया था. पल्लवी ने बताया कि हाल ही में कमलनाथ जी के जन्मदिन पर वो उन्हे बधाई देने उनके बंगले पर भी गई थीं.

'दीपक जी से कांग्रेस में रहने के दौरान मुलाकात नहीं हुई'

पल्लवी ने बताया कि कांग्रेस में रहते हुए उन्हें पैरालिसिस अटैक आया था, उस समय उनके बेटे की 10वीं कक्षा थी. दीपक जोशी उनसे बाद में कांग्रेस में जुड़े और उस दौरान उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी. पहली बार वे एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई लेकिन बातचीत नहीं हुई. बाद में इसी साल फरवरी में दीपक जोशी के परिवार के बुजुर्गों ने उन्हें देखा और बातचीत आगे बढ़ी.

भोपाल आर्य समाज मंदिर में की शादी- पल्लवी

शादी की वायरल तस्वीरों पर पल्लवी ने बताया कि ये आर्य समाज मंदिर की तस्वीरें हैं. 4 दिसंबर 2025 को उनकी शादी हुई, जिसमें दोनों परिवारों के सदस्य, दोस्त और रिश्तेदार मौजूद थे. सोशल मीडिया से तस्वीरें हटाने पर पल्लवी ने आरोप लगाया कि शिखा मित्रा उन्हें लगातार परेशान कर रही थीं, गालियां दे रही थीं और अश्लील टिप्पणियों के साथ फोटो वायरल की गईं, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया से फोटो हटाई और एसीपी सुजीत मिश्रा को क्राइम ब्रांच में शिकायत दी, वकील के जरिए नोटिस भेजा और शाहपुरा थाना व साइबर क्राइम में भी शिकायत दर्ज कराई.

शादी को निजी रखने के सवाल पर पल्लवी ने कहा कि शादी कभी निजी नहीं होती, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण रिसेप्शन तय नहीं हो सका. शादी वाले दिन उनके पिता को पैरालिसिस अटैक आया था.

इसके बाद 6 दिसंबर को नम्रता जोशी अचानक दीपक जोशी के घर पहुंचीं, धमकियां दीं, बच्चों और नौकरों से बदसलूकी की, जिसकी शिकायत एसपी देवास और थाना प्रभारी को पत्र लिखकर दीपक जोशी ने दी है. तलाक के मुद्दे पर पल्लवी ने कहा कि जिन महिलाओं पर पहले से मामले चल रहे हैं और जो फरार हैं, वे कैसे वैध पत्नी हो सकती हैं. उन्होंने बताया कि नम्रता जोशी पर आईटी एक्ट सहित धाराएं लगी हैं और 17 दिसंबर 2025 को उनके खिलाफ वारंट जारी था.

'दीपक ने मुझे डिप्रेशन से निकाला'

पल्लवी ने दीपक जोशी को सज्जन, ईमानदार और महिलाओं का सम्मान करने वाला व्यक्ति बताया. उन्होंने कहा कि दीपक जोशी ने उन्हें 17 साल पुराने तलाक के दर्द से बाहर निकाला और 11 महीनों में उन्हें कभी डिप्रेशन में नहीं जाने दिया. उम्र के सवाल पर पल्लवी ने कहा कि जब दिल और सोच मिलती है, तो उम्र मायने नहीं रखती. यह दो परिवारों का मानसिक और भावनात्मक मिलन है.

उन्होंने बताया कि उनका बेटा साहिब सक्सेना दीपक जोशी को पिता के रूप में देखता है और दीपक के बच्चे उन्हें मां के रूप में स्वीकार करते हैं. शादी के बाद वह 2-3 बार देवास गईं, लेकिन पिता की तबीयत खराब होने के कारण ज्यादा रुक नहीं सकीं. विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि परिवार खुश है, हालांकि थोड़ी मानसिक परेशानी है, जिसका समाधान न्यायालय से निकलेगा.

पल्लवी ने बताया कि वह डायबिटिक हैं, उन्हें सर्वाइकल और पैरालिसिस अटैक हो चुका है, वहीं दीपक जोशी भी डायबिटिक हैं. दोनों एक-दूसरे का सहारा बने हुए हैं. उन्होंने शादी का सर्टिफिकेट भी दिखाया और कहा कि वह देवास और भोपाल दोनों जगह रहना चाहती हैं. अंत में पल्लवी ने अपील की कि उनकी शादी को राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए, यह पूरी तरह पारिवारिक स्तर पर हुआ मिलन है और वे दोनों एक शांत, निजी जिंदगी जीना चाहते हैं.

