विदिशा: श्मशान घाट के पास कुत्ते के मुंह में मिला नवजात का शव, दिल दहला देने वाली घटना से मची सनसनी

MP News: मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से एक विचलित कर देने वाली खबर सामने आई है. रविवार को गंज बासौदा के पराशरी श्मशान घाट के पास एक आवारा कुत्ता अपने मुंह में एक नवजात शिशु का शव ले जाते हुए देखा गया. इस हृदयविदारक दृश्य को देखकर वहां अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे लोग दंग रह गए और तुरंत पुलिस को सूचित किया.

गंज बासौदा देहात पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मनोज दुबे ने बताया कि नवजात बच्चा करीब चार से पांच महीने का लग रहा था.

उन्होंने कहा कि श्मशान घाट के पास नवजात बच्चों को दफनाने के मामले सामने आए हैं और बिज्जू जैसे जानवर कभी-कभी जमीन खोदकर शवों को बाहर निकाल देते हैं.

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि हो सकता है कि शव इसी तरह बाहर आया हो और कुत्तों ने उसे उठा लिया हो.

दुबे ने बताया कि पुलिस ने नवजात के शव को दफना दिया है और मामले की जांच कर रही है.

यह घटना 2025 की शुरुआत से लेकर मध्य तक सामने आई कई घटनाओं की एक दुखद याद दिलाती है, खासकर महू और रीवा में, जहां आवारा कुत्ते अस्पताल परिसर में घुसकर मृत शिशुओं के शवों को ले गए थे.

