scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विदिशा: श्मशान घाट के पास कुत्ते के मुंह में मिला नवजात का शव, दिल दहला देने वाली घटना से मची सनसनी

MP News: गंज बासौदा में अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट पहुंचे नागरिकों ने जब कुत्ते को नवजात का शव ले जाते देखा, तो इलाके में हड़कंप मच गया.

Advertisement
X
शिशु की उम्र 5 महीने के आसपास थी.(Photo: Representational)
शिशु की उम्र 5 महीने के आसपास थी.(Photo: Representational)

MP News: मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से एक विचलित कर देने वाली खबर सामने आई है. रविवार को गंज बासौदा के पराशरी श्मशान घाट के पास एक आवारा कुत्ता अपने मुंह में एक नवजात शिशु का शव ले जाते हुए देखा गया. इस हृदयविदारक दृश्य को देखकर वहां अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे लोग दंग रह गए और तुरंत पुलिस को सूचित किया.

गंज बासौदा देहात पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मनोज दुबे ने बताया कि नवजात बच्चा करीब चार से पांच महीने का लग रहा था.

उन्होंने कहा कि श्मशान घाट के पास नवजात बच्चों को दफनाने के मामले सामने आए हैं और बिज्जू जैसे जानवर कभी-कभी जमीन खोदकर शवों को बाहर निकाल देते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

घटना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी. (Photo: Screengrab)
नायब तहसीलदार कविता की छत से गिरकर मौत… सुसाइड या हादसा?
video of child searching for food in the garbage
कूड़े में खाना तलाशती दिखी मासूम, झकझोर देगा विदिशा से वायरल हुआ ये वीडियो
suicide
पुलिस कस्टडी में युवक ने की खुदकुशी, रेप के आरोप में बंद था आरोपी
अस्पताल में चल रहा पीड़ित का इलाज (Photo: Screengrab)
रीवा में बीयर बार के कुक को मारी गोली, हालत गंभीर; CCTV में कैद वारदात
आरोपी बीजेपी पार्षद पति. (Photo: Screengrab)
सतना में BJP पार्षद के पति पर रेप का आरोप, पीड़िता को धमकाने का वीडियो वायरल

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि हो सकता है कि शव इसी तरह बाहर आया हो और कुत्तों ने उसे उठा लिया हो.

दुबे ने बताया कि पुलिस ने नवजात के शव को दफना दिया है और मामले की जांच कर रही है.

यह घटना 2025 की शुरुआत से लेकर मध्य तक सामने आई कई घटनाओं की एक दुखद याद दिलाती है, खासकर महू और रीवा में, जहां आवारा कुत्ते अस्पताल परिसर में घुसकर मृत शिशुओं के शवों को ले गए थे.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement