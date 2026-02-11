scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

MP: जज को धमकाने वाला बीजेपी नेता गिरफ्तार, वकीलों ने केस लड़ने से भी किया इनकार

देवास में बीजेपी नेता पंकज घारू पर न्यायाधीश का रास्ता रोकने, अभद्रता और धमकी देने का आरोप लगा है. नाहर दरवाजा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. मामले के बाद प्रशासन ने आरोपी के शासकीय भूमि पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की.

Advertisement
X
देवास में भाजपा नेता की दबंगई (Photo: ITG)
देवास में भाजपा नेता की दबंगई (Photo: ITG)

देवास में बीजेपी नेता पंकज घारू द्वारा न्यायाधीश के साथ अभद्रता करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. नाहर दरवाजा थाना पुलिस ने जज का रास्ता रोकने और धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर मुख्य आरोपी पंकज घारू और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं एक अन्य आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है.

पुलिस के अनुसार घटना मंगलवार को देवास के जय श्री नगर इलाके में हुई. चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रसन्न सिंह बहरावत अपनी कार से कोर्ट जा रहे थे. इसी दौरान धन लक्ष्मी मैरिज गार्डन के पास आरोपियों ने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क पर खड़ी कर रखी थी.

जय श्री नगर में जज का रास्ता रोकने को लेकर हुआ विवाद

सम्बंधित ख़बरें

निरीक्षण किए बिना ही मेरठ वापस लौटी ASI टीम.(File Photo: ITG)
संभल जामा मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता, इंतजामिया कमेटी पर गंभीर धाराओं में FIR दर्ज
Dispute between BJP workers and BLO over voter list in Amethi
BJP कार्यकर्ताओं की दबंगई, वोटर लिस्ट को लेकर BLO से की अभद्रता
नशे में धुत होकर टीचर पहुंची स्कूल. (Representational image)
नशे में धुत महिला टीचर पहुंची स्कूल, स्टाफ से करने लगी अभद्रता, वीडियो वायरल होने पर सस्पेंड
ghaziabad indirapuram boundary wall dispute
गाजियाबाद की पॉश सोसाइटी में बवाल... बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर दबंगों का हमला
कंडक्टर ने दिव्यांग छात्र के साथ दुर्व्यवहार किया. (Photo: Screengrab)
दिव्यांग छात्र से बस कंडक्टर ने की अभद्रता, थप्पड़-लात मारने की कोशिश का Video

जब न्यायाधीश ने वाहन हटाने को कहा तो आरोपियों ने अभद्रता की और धमकियां दीं. इस घटना के बाद जज साहब ने नाहर दरवाजा थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. साथ ही एसपी और डीजीपी को भी मोबाइल पर घटना की जानकारी दी.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने पंकज घारू सहित दो अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मामले के तूल पकड़ने के बाद बुधवार दोपहर जिला प्रशासन ने भी सख्त कदम उठाया.

Advertisement

अभद्रता और धमकी देने पर भाजपा नेता पंकज घारू पर FIR दर्ज

प्रशासनिक टीम ने आरोपी पंकज घारू के भोपाल रोड और बिलावली बामनखेड़ा क्षेत्र में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया. तहसीलदार सपना शर्मा ने बताया कि संबंधित शख्स ने कांकड़ की सरकारी जमीन पर पोल्ट्री फार्म सहित अन्य निर्माण कर रखे थे.

मामला बढ़ने के बाद प्रशासन ने अवैध कब्जे पर चलाया बुलडोजर

कई बार नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, इसलिए कार्रवाई की गई. पुलिस और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध निर्माणों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी. वहीं जिला अभिभाषक संघ ने पत्र जारी कर कहा है कि संघ का कोई भी सदस्य आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement