scorecardresearch
 

Feedback

MP में डेटिंग ऐप पर धोखा... समलैंगिक लड़के के UPI से खरीद ली लाखों की ज्वेलरी, पार्टनर ने बंधक बनाकर पीटा

Bhopal News: पैसे लूटने के बाद आरोपियों ने पीड़ित समलैंगिक को धमकाया कि अगर उसने इसकी जानकारी किसी को दी, तो वे उसकी चैट और वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट वायरल कर देंगे.

Advertisement
X
भोपाल में डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती करके लूट.(Photo:AI Generated)
भोपाल में डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती करके लूट.(Photo:AI Generated)

MP की राजधानी भोपाल से डेटिंग ऐप पर धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. 'वल्ला' (Walla) नाम के डेटिंग ऐप पर एक समलैंगिक युवक की दोस्ती हुई. जब वह डेट पर गया तो उसे बंधक बनाकर मारपीट की गई और उसके यूपीआई (UPI) के माध्यम से भुगतान कराकर आरोपियों ने ज्वेलरी तक खरीद ली. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

ACP मनीष भारद्वाज ने बताया कि पीड़ित युवक गोविंदपुरा की एक फैक्ट्री में बतौर अकाउंटेंट काम करता है. कुछ दिन पहले वल्ला नाम के डेटिंग एप पर उसकी मुलाकात रोहित राजपूत नाम के एक युवक से हुई और दोनों में पहले चैटिंग और फिर बातचीत होने लगी. दोनों के बीच तय हुआ कि वो 21 अक्टूबर को डेट पर मिलेंगे और इसके लिए जगह चुनी गई राजधानी का एमपी नगर जोन-2 का एक सुनसान इलाका. शाम ढलने के बाद यहां अंधेरा रहता है और चहल-पहल भी कम हो जाती है. 

फरियादी जब बताई गई जगह पर पहुंचा तो वहां रोहित ने पहले से मौजूद अपने एक साथी के साथ मिलकर फरियादी के साथ मारपीट की और फोन-पे का पासवर्ड बताने के लिए दबाव बनाया. डर के मारे पीड़ित ने पासवर्ड बता दिया, जिसके बाद आरोपियों ने उसके मोबाइल से कई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए. 

सम्बंधित ख़बरें

सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी, जिससे गिरकर हुई युवक की मौत. (Photo: Screengrab)
समलैंगिक ऐप से जुड़े दोस्तों संग पार्टी कर रहा था युवक, 8वें फ्लोर से गिरकर हुई मौत 
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
समलैंगिक ऐप से बुलाकर करते थे लूट, नोएडा पुलिस ने चार बदमाशों को दबोचा 
समलैंगिक संबंध खतरनाक मोड पर पहुंचे. (Photo: AI-generated)
दो दोस्तों में बने समलैंगिक संबंध, फिर जो हुआ वो सन्न कर देगा 
फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज ने खोला राज
'हमारी फोटो डिलीट नहीं कर रहा था...', समलैंगिक दोस्त को मारकर मशीन में डाल दिया शव 
थाने में बैठी समधी के साथ भागने वाली महिला. (Photo: Ravish Pal/ITG)
50 साल के समधी पर आया महिला का दिल, पति और दो बच्चों को छोड़कर घर से हुई फुर्र 
Advertisement

आरोपियों ने एक शोरूम से ज्वेलरी खरीदी और उसके यूपीआई से एक हजार रुपए का पेट्रोल भी अपनी गाड़ी में भरवाया. इसके बाद आरोपियों ने धमकाया कि इसकी जानकारी किसी को दी तो वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट वायरल कर देंगे.

एसीपी मनीष भारद्वाज ने मामले पर कहा कि एमपी नगर क्षेत्र में डेटिंग ऐप के जरिए दो युवकों के बीच बातचीत हुई थी और मुलाकात के दौरान पिटाई का आरोप लगा. उन्होंने बताया कि मोबाइल कुछ देर के लिए छीना गया और बाद में लौटाया गया, पर बाद में पीड़ित ने देखा कि उसके खाते से पैसे गायब हैं. 

एसीपी ने कहा कि पुलिस अभी जांच कर रही है और यह भी देख रही है कि आवेदन कब दिया गया था और शिकायत पर कार्रवाई में देरी क्यों हुई? 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement