MP में डेटिंग ऐप पर धोखा... समलैंगिक लड़के के UPI से खरीद ली लाखों की ज्वेलरी, पार्टनर ने बंधक बनाकर पीटा

MP की राजधानी भोपाल से डेटिंग ऐप पर धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. 'वल्ला' (Walla) नाम के डेटिंग ऐप पर एक समलैंगिक युवक की दोस्ती हुई. जब वह डेट पर गया तो उसे बंधक बनाकर मारपीट की गई और उसके यूपीआई (UPI) के माध्यम से भुगतान कराकर आरोपियों ने ज्वेलरी तक खरीद ली. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

ACP मनीष भारद्वाज ने बताया कि पीड़ित युवक गोविंदपुरा की एक फैक्ट्री में बतौर अकाउंटेंट काम करता है. कुछ दिन पहले वल्ला नाम के डेटिंग एप पर उसकी मुलाकात रोहित राजपूत नाम के एक युवक से हुई और दोनों में पहले चैटिंग और फिर बातचीत होने लगी. दोनों के बीच तय हुआ कि वो 21 अक्टूबर को डेट पर मिलेंगे और इसके लिए जगह चुनी गई राजधानी का एमपी नगर जोन-2 का एक सुनसान इलाका. शाम ढलने के बाद यहां अंधेरा रहता है और चहल-पहल भी कम हो जाती है.

फरियादी जब बताई गई जगह पर पहुंचा तो वहां रोहित ने पहले से मौजूद अपने एक साथी के साथ मिलकर फरियादी के साथ मारपीट की और फोन-पे का पासवर्ड बताने के लिए दबाव बनाया. डर के मारे पीड़ित ने पासवर्ड बता दिया, जिसके बाद आरोपियों ने उसके मोबाइल से कई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए.

आरोपियों ने एक शोरूम से ज्वेलरी खरीदी और उसके यूपीआई से एक हजार रुपए का पेट्रोल भी अपनी गाड़ी में भरवाया. इसके बाद आरोपियों ने धमकाया कि इसकी जानकारी किसी को दी तो वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट वायरल कर देंगे.

एसीपी मनीष भारद्वाज ने मामले पर कहा कि एमपी नगर क्षेत्र में डेटिंग ऐप के जरिए दो युवकों के बीच बातचीत हुई थी और मुलाकात के दौरान पिटाई का आरोप लगा. उन्होंने बताया कि मोबाइल कुछ देर के लिए छीना गया और बाद में लौटाया गया, पर बाद में पीड़ित ने देखा कि उसके खाते से पैसे गायब हैं.

एसीपी ने कहा कि पुलिस अभी जांच कर रही है और यह भी देख रही है कि आवेदन कब दिया गया था और शिकायत पर कार्रवाई में देरी क्यों हुई?



