मां की गोद में बैठी थी ढाई साल की मासूम... हादसे ने सिर से उठा दिया माता-पिता का साया

मां की गोद में बैठी ढाई साल की मासूम को क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी बदल देगा. बैतूल के नेशनल हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में ट्रक की टक्कर से उसके माता-पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वह खुद घायल हो गई. एक पल में इस हादसे ने बच्ची के सिर से मां-बाप दोनों का साया छीन लिया.

हादसे में पति-पत्नी की मौत, बच्ची घायल. (Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश के बैतूल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी की मौत हो गई, जबकि उनकी ढाई साल की बच्ची घायल हुई है. बच्ची के दोनों पैरों में चोट आई है और उसे अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है. इस हृदयविदारक घटना ने लोगों को झकझोर दिया. एक मासूम का बचपन माता-पिता के साए के बिना शुरू हो गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. घटना के बारे में परिजनों को खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया. 

जानकारी के मुताबिक, हादसा बैतूल के शाहपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाइवे पर बांचा जोड़ के पास हुआ. भोपाल से बैतूल की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पति-पत्नी को टक्कर मार दी. यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार विजय यादव और उनकी पत्नी आरती यादव की मौके पर ही मौत हो गई. ये लोग सोहागपुर के रहने वाले थे.

हादसे के समय आरती की गोद में उनकी ढाई साल की बेटी भी थी. टक्कर के बाद वह सड़क पर गिर गई, जिससे उसके दोनों पैरों में चोट आई है. आसपास मौजूद लोगों ने देखा तो तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. इसी के साथ सूचना पुलिस को दी गई.

यह भी पढ़ें: यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा... मथुरा में टॉयलेट के लिए रुके यात्रियों को टैंकर ने कुचला, 6 की मौत

घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने घटना को लेकर मृतकों के परिजनों को सूचना दी. हादसे के बारे में खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया.

ट्रक और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. इस हादसे में एक मासूम बच्ची के सिर से माता-पिता का साया उठ गया.

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बच्ची को संभाला और स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत शाहपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. विजय यादव और उनकी पत्नी बैतूल में अपने एक रिश्तेदार के यहां आए हुए थे. रात में बाइक से सोहागपुर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया.

