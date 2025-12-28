अमित शाह ने होटल से रवाना होते वक्त रुकवाई कार, नरोत्तम मिश्रा को पास बुलाकर कान में कही 'खास' बात

मध्य प्रदेश के ग्वालियर दौरे पर आए देश के गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्थान के समय एक ऐसा राजनीतिक दृश्य देखने को मिला, जिसने मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचलों को तेज कर दिया है. शाह ने अपनी गाड़ी का बंद दरवाजा दोबारा खुलवाया और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पास बुलाकर संक्षिप्त लेकिन बेहद अहम संवाद किया.

दरअसल, शहर के होटल उषा किरण पैलेस से जब अमित शाह का काफिला मेला मैदान की ओर रवाना होने वाला था, उसी वक्त एक दिलचस्प और अहम दृश्य देखने को मिला. अमित शाह गाड़ी में बैठ चुके थे और सुरक्षा गार्डों ने दरवाजा बंद कर दिया था. अचानक शाह ने इशारा किया और गेट दोबारा खोला गया.

शाह ने भीड़ के बीच से डॉ नरोत्तम मिश्रा को अपनी गाड़ी के पास बुलाया. अमित शाह ने नरोत्तम मिश्रा से कुछ सेकंड बात की. इस दौरान नरोत्तम मिश्रा लगातार गर्दन हिलाकर 'हां' में सहमति जताते नजर आए. देखें Video:-

हालांकि, बातचीत क्या थी? इसका खुलासा नहीं हो पाया है. लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और सूत्र इसके कई मायने निकाल रहे हैं.

माना जा रहा है कि अमित शाह ने नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली आकर मिलने का निर्देश दिया है, जिस पर मिश्रा ने हामी भरी. हार के बाद पद से दूर चल रहे नरोत्तम मिश्रा को इस तरह सार्वजनिक रूप से तवज्जो देना संकेत देता है कि वे अब भी केंद्रीय नेतृत्व की 'गुड बुक्स' में हैं.

हाल ही में नरोत्तम मिश्रा का शायराना अंदाज वाला वीडियो वायरल हुआ था और अब शाह के साथ यह संवाद उनकी 'सियासी वापसी' की अटकलों को बल दे रहा है.

जिस वक्त यह संवाद हो रहा था, गाड़ी की पिछली सीट पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठे हुए थे. यह पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकंड का था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस संवाद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

