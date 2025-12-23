आजतक की खबर का असर: सतना अस्पताल में चूहों को 'मंगौड़ी' खिलाने वाले 4 डॉक्टर और 20 नर्सों को नोटिस

मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल से इंसानियत और स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई थी, जिसे 'आजतक' ने प्रमुखता से दिखाया था. खबर चलने के बाद प्रशासन नींद से जागा और अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. गंभीर लापरवाही बरतने पर 4 डॉक्टरों और 20 नर्सिंग स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

सभी संबंधित कर्मचारियों को दो दिन के भीतर जवाब देने की मोहलत दी गई है. संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

क्या है पूरा मामला?

अस्पताल के SNCU वार्ड, जहां जीवन और मौत के बीच जूझ रहे नवजात शिशुओं को रखा जाता है, वहां चूहों के स्वच्छंद घूमने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. हैरान करने वाली बात यह थी कि वीडियो में चूहे 'मंगौड़ी' (पकौड़ी) खाते नजर आ रहे थे. जैसे ही 'आजतक' ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन हरकत में आ गया. सिविल सर्जन डॉ. अमर सिंह ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया और वार्ड के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के आदेश दिए. फुटेज में वीडियो की पुष्टि होने के बाद, ड्यूटी पर तैनात पूरे स्टाफ पर गाज गिरी है.

क्या बोले सिविल सर्जन

डॉ. अमर सिंह ने बताया कि जो वीडियो वायरल हुआ था, उसे हमने देखा है और उसके बाद संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाया गया है. वीडियो फुटेज में SNCU में चूहे को मंगौड़ी खाते हुए देखा गया है. इसी आधार पर वहां तैनात सभी 4 डॉक्टरों और 20 नर्सिंग ऑफिसरों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है. बाकी फुटेज की जांच जारी है.

फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इतनी संवेदनशील यूनिट में ऐसी लापरवाही कैसे हुई. नवजात शिशुओं की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के बीच अस्पताल प्रबंधन पर दबाव बढ़ गया है.

