Green Pea Nimona: उंगलियां चाटेंगे लोग... रणवीर ब्रार से सीखें UP स्टाइल मटर निमोना बनाने का तरीका

सर्दियों में लगभग पूरे भारत में हरी-हरी मटर खूब मिलती हैं. लोग इससे सब्जी से लेकर कचौड़ी जैसी तमाम डिश बनाते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में जाड़े के मौसम में मटर का निमोना खूब बनता है. कुछ समय पहले मशहूर सेलिब्रिटी शेफ रनवीर बरार ने इसकी शानदार और आसान रेसिपी बताई है. शेफ रणबीर ब्रार की मटर निमोना रेसिपी उत्तर प्रदेश (खासकर बनारस और पूर्वांचल) की एक पारंपरिक डिश है. सर्दियों के ताजे और मीठे मटर के साथ इसका स्वाद लाजवाब होता है. आइए जानते हैं कि रणबर ब्रार के अंदा में निमोना बनाने की रेसिपी जानते हैं.



मुख्य सामग्री

मटर: 2 कप ताजी हरी मटर

आलू: 2 मध्यम आकार के लंबे कटे हुए जिन्हें सुनहरे तल लेना है).

मसाला पेस्ट (हरा मसाला): हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन.

तड़का: घी, जीरा, हींग

बड़ी: ( ऑप्शनल- उड़द या मूंग दाल की मंगौड़ी).

अन्य: टमाटर (वैकल्पिक), हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला.

बनाने की विधि (Step-by-Step)

सबसे पहले मटर को दरदरा पीस लें. ध्यान रहे कि इसे बारीक पेस्ट नहीं बनाना है. कुछ मटर साबुत रहें तो स्वाद बेहतर आता है. रणबीर ब्रार अक्सर थोड़े से साबुत मटर अलग रखने की सलाह देते हैं.

मटर को भूनना इसका सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है. इसके लिए एक कड़ाही में घी गरम करें और पिसे हुए मटर को धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि उसका कच्चापन निकल न जाए.

हरा मसाला तैयार करने के लिए धनिया, अदरक, लहसुन और मिर्च का एक ताजा पेस्ट बना लें. निमोना का असली स्वाद इसी ताजे हरे मसाले से आता है.

तड़का और कुकिंग:

कड़ाही में फिर से थोड़ा घी डालें. घी गर्म होने पर इसमें हींग, जीरा डालकर भूनें.

अब हरा मसाला पेस्ट डालें और कुछ तक मिनट भूनें.

इसमें हल्दी और धनिया पाउडर डालें. अगर आप टमाटर डालना चाहते हैं तो इस समय डाल सकते हैं.

अब भुना हुआ मटर और तले हुए आलू इसमें मिला दें. आवश्यकतानुसार गरम पानी डालें (निमोना थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है).

फिनिशिंग टच: इसे ढककर धीमी आंच पर पकने दें. अंत में थोड़ा गरम मसाला और ऊपर से एक चम्मच देसी घी डालें.

रणबीर ब्रार के खास टिप्स

शेफ रणवीर ब्रार अक्सर निमोना को लोहे की कड़ाही में बनाने की सलाह देते हैं जिससे इसका रंग गहरा और स्वाद सोंधा आता है.

निमोना का स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि आपने मटर को घी में कितनी अच्छी तरह भुना है.

बड़ी का उपयोग: उड़द दाल की बड़ी डालने से इसमें पारंपरिक बनारसी स्वाद आता है. ये ऑप्शनल है. बिना इसके भी निमोना बनाया जा सकता है.

मटर खाने के फायदे

मटर में विटामिन A, K और C, फोलेट, थायमिन (विटामिन B1), राइबोफ्लेविन (विटामिन B2), नियासिन (विटामिन B3) और विटामिन B6 भी अच्छी मात्रा में होते हैं जो आपकी आंखों, दिल, लिवर, स्किन और बालों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं.

