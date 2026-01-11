Easy Trick to Make Aloo Paratha: ना फटेंगे और ना होंगे टाइट, रणवीर बरार स्टाइल में बनाएं रुई जैसे नरम आलू पराठा

ऐसा कौन होगा जिसे आलू का पराठा पसंद ना हों. नाश्ते में हर भारतीय पहली पसंद आलू का पराठा होते हैं. खासतौर पर सर्दियों में तो इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है. लेकिन ज्यादातर लोगों को शिकायत रहती है कि उनके पराठे फट जाते हैं या टाइट बनते हैं. वो दादी-नानी की तरह मुलायम और परफेक्ट नहीं बनते हैं. सेलिब्रिटी शेफ रणबीर बरार ने अपने यूट्यूब चैनल पर मॉम स्टाइल आलू पराठा बनाने की एक ऐसी रेसिपी शेयर की है जिससे आपका पराठा न केवल गुब्बारे की तरह फूलेगा बल्कि मक्खन जैसा नरम भी बनेगा.

और पढ़ें

आलू पराठा बनेगा सॉफ्ट और स्वादिष्ट

रणबीर ब्रार का कहना है कि पराठे के फटने की सबसे बड़ी वजह आलू की नमी और आटे का टेक्सचर होता है. सही अनुपात और छोटी-छोटी ट्रिक्स अपनाकर आप भी घर पर मास्टरशेफ स्टाइल पराठे तैयार कर सकते हैं.

इसके लिए पहले आटे में हल्का सा नमक मिलाएं. इसके साथ मेरी मां इसमें थोड़ा सा चम्मच बेसन मिलाती हैं ताकि करारापन आए इसलिए मैं भी मिलाता हूं. अब इसमें अजवायन और थोड़ा घी मिलाना है. अब इसमें पानी मिलाकर आटे का डो Dough (गूंथा हुआ आटा) बनाएं. सबसे जरूरी चीज है कि आटे के डो को सॉफ्ट रखना है.

अब उबले आलू को कद्दूकस करें, उसमें अदरक कसकर डालें, महीन बारीक कटी हरी मिर्च डालें, हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, सौंफ, अमचूर पाउडर डालें. अब यहां पर ट्रिक ये है कि इस फिलिंग की कंसिस्टेंसी वैसी होनी चाहिए जैसे आपके आटे के डो की है ताकि आप इसमें भर-भरकर आलू डाल सके.

Advertisement

कई लोग इसमें प्याज भी डालते हैं. अगर आप प्याज डाल रहे हैं तो फिर आलू को तुरंत पराठे में डालकर बना लें क्योंकि प्याज पानी छोड़ता है जिससे आपकी फिलिंग खराब हो जाती है. लंबे समय तक पराठे और फिलिंग रखनी है तो प्याज ना डालें.

या आप खुद से एक कप नुमा आकार देकर उसमें आलू डाल दें और अच्छे से उसे सील कर दें. आलू पूरे पराठे में तभी अच्छे से फैलता है जब उसकी कंसिस्टेंस अच्छी होती है. पराठे को धीमी आंच पर सेकें. आपके परफेक्ट आलू पराठे तैयार हैं.

---- समाप्त ----