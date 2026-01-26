क्या बिना धोए नए कपड़े पहन सकते हैं? 99% लोग करते हैं ये गलती... आप ना दोहराएं

नए कपड़े पहनना हर किसी को खुशी से भर देता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें दुकान से सीधे पहनना आपकी स्किन और सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है. दुकान में रखे-रखे कपड़ों पर धूल-मिट्टी, बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन लगने का खतरा हो सकता है. इसके अलावा भी कई कारण हैं जिनकी वजह से आपको नए कपड़ों को पहले धोना चाहिए और फिर उन्हें पहनना चाहिए.

नए कपड़े सीधे पहनें या धोकर?

विशेषज्ञों का मानना है कि नए कपड़े बिना धोए पहनने की आदत आपकी त्वचा के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है. बाजार से आए कपड़ों में केमिकल्स और बैक्टीरिया हो सकते हैं. ऐसे में इससे बचने के लिए कपड़ों को एक बार धोना बेहद जरूरी है.

नए कपड़ों पर होता है केमिकल और डाइ

कपड़ों को फैक्ट्री में तैयार करते समय उन पर फॉर्मेल्डिहाइड जैसे केमिकल्स और सिंथेटिक डाइज का उपयोग किया जाता है ताकि उन पर सिकुड़न के निशान ना पड़ें और वो चमकदार दिखें. ये केमिकल्स सीधे त्वचा के संपर्क में आने पर खुजली, रैशेज जैसी एलर्जी पैदा कर सकते हैं.

बैक्टीरिया और जर्म्स भी हो सकते हैं

पुराने जमाने में कपड़े दुकान पर बिकते थे लेकिन शोरूम या मॉल में रखे कपड़ों को आपसे पहले कई लोग ट्रायल के लिए पहन चुके होते हैं. इससे उन लोगों के त्वचा के कीटाणु, पसीना और बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं. यह काफी अनहाइजेनिक और खतरनाक हो सकता है. इसलिए आपको कपड़े धोकर ही पहनने चाहिए.

नए कपड़ों पर होती है धूल और गंदगी

कपड़ों के बनने से लेकर उसके ट्रांसपोर्टेशन और दुकान में पहुंचने के सफर में उन पर काफी धूल जमा हो जाती है जो आंखों से दिखती नहीं है लेकिन संवेदनशील त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है.

स्किन एलर्जी से बचाव के लिए धोना है जरूरी

नए कपड़ों को छोटे बच्चों और संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को हमेशा धोकर ही पहनने चाहिए. कई तरह के फैब्रिक को धोने से उन पर लगा एक्स्ट्रा कलर, जो हानिकारक भी हो सकता है और जहरीले तत्व निकल जाते हैं जिससे आपकी स्किन सेफ रहती है.

