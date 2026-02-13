मुंबई की इस सोसाइटी में रहने वालों को मिलते हैं लाखों रुपये! वजह जानकर कहेंगे 'हमें भी रहना है'

किसी भी बड़े शहर की पॉश सोसाइटी में रहने के लिए ना सिर्फ महंगा फ्लैट खरीदना पड़ता है, बल्कि हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर भी खूब सारा पैसा देना पड़ता है. और आजकल के दिन-ब-दिन बढ़ते हुए खर्च के साथ ये मेंटेनेंस फीस आपकी जेब पर काफी भारी पड़ती है. मुबई जैसे महंगे शहर में ये मेंटेनेंस और ज्यादा होता है.



मुंबई में हाई-राइज सोसाइटी में रहने का मतलब अक्सर हर महीने 10-15 हजार नहीं बल्कि और भी ज्यादा मेंटेनेंस फीस देना होता है. ये फीस आपके फ्लैट के साइज और लग्जरी पर निर्भर करती है और आमतौर पर Rs 2 से Rs 25 प्रति स्क्वायर फुट होती है. लेकिन सोचिए अगर आप ऐसे घर में रहते हों, जहां कभी भी मेंटेनेंस फीस न देनी पड़ती हो? चौंकिए मत क्योंकि इससे शॉकिंग बात ये हो कि इसके बदले सोसाइटी आपको सालाना पैसा भी देती हो. हां, सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुंबई की Cuffe Parade की Jolly Maker 1 में यही होता है.

और पढ़ें

यहां रहने वाले लोग बिना किसी झंझट के आराम से रहते हैं और सालाना सोसाइटी से बोनस भी पाते हैं. यानी पॉश सोसाइटी में रहना अब सिर्फ खर्च नहीं, बल्कि थोड़ा इनाम भी बन सकता है.



मेंटेनेंस फ्री लाइफ

Jolly Maker 1 को 1970 के दशक में जॉली ग्रुप ने बनाया था. इसमें दो 25-स्टोरी टावर, 180 फ्लैट्स और 10 बंगलो हैं. फ्लैट्स का साइज 1,285 से 2,590 sq ft तक है और कई फ्लैट्स सी-फेसिंग हैं, जिससे खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलते हैं.

इस सोसाइटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहां रहने वाले लोग मेंटेनेंस फीस और किसी भी तरह के बिल के झंझट से पूरी तरह आजाद हैं. यहां रहने वाले लोगों कोई मंथली मेंटेनेंस फीस नहीं देनी पड़ती है. खास बात ये है कि यहां रहने वालों के सभी म्युनिसिपल टैक्सेज और बिल्स सोसाइटी उठाती है. फ्लैट के हिसाब से बस 1 पैसे प्रति sq ft हर महीने देना पड़ता है, जबकि आस-पास की सोसाइटीज में यही फीस 3-8 रुपये प्रति sq ft होती है. यानी Jolly Maker 1 में रहने वाले लोग पूरी तरह मेंटेनेंस फ्री और बिल फ्री जिंदगी का मजा ले सकते हैं.



क्या है सोसाइटी की कमाई का राज?

Advertisement

Jolly Maker 1 की कमाई का राज उसका स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है. जब ये फ्लैट्स बेचे गए थे, तो हर फ्लैट के मालिक को Nariman Point में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में शेयर दिया गया था. आज उस प्रॉपर्टी का किराया 50 लाख रुपये प्रति माह है. इस किराये का इसेतमाल सोसाइटी के लिए किया जाता है. इससे Jolly Maker 1 की मेंटेनेंस भरी जाती है और यहां रहने वालों को सालाना डिविडेंड दिया जाता है.

इस इंवेस्टमेंट की वजह से सोसाइटी के पास हमेशा पैसा रहता है और यहां रहने वालों को लगातार फायदा भी होता है. यानी ये सोसाइटी ना केवल बिल फ्री है, बल्कि स्मार्ट इंवेस्टमेंट वाली भी है, जिससे हर फ्लैट मालिक को फायदा मिलता है.

सालाना डिविडेंड से होती है लाखों की कमाई

Jolly Maker 1 की स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की वजह से यहां रहने वाले ना केवल मेंटेनेंस देने से बचते हैं, बल्कि उनकी सालाना कमाई भी होती है. फ्लैट के साइज के हिसाब से हर मकान मालिक को डिविडेंड मिलता है. उदाहरण से समझें तो, 2003 में 2,500 sq ft के फ्लैट के मालिक को सालाना 2.5 लाख रुपये का डिविडेंड मिला था. वहीं 2012 में उसी फ्लैट के मालिक की कमाई बढ़कर 7.5 लाख रुपये हो गई. देखा जाए तो ये डिविडेंड यहां रहने वालों के लिए एक्स्ट्रा इनकम की तरह काम करती है.

Advertisement

मतलब, Jolly Maker 1 में रहने वाले लोगों को जीवन भर फ्री मेंटेनेंस के साथ रेगुलर इनकम भी मिलती है. ऐसे मौके बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, जहां घर का खर्च और इंवेस्टमेंट दोनों ही सोसाइटी खुद संभालती है.



आसमान छू रही हैं फ्लैट्स की कीमतें

Jolly Maker 1 के फ्लैट्स सिर्फ सालाना इनकम ही नहीं देते, बल्कि यहां प्रॉपर्टी की वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है. उदाहरण से समझें तो, 2012 में 21वीं फ्लोर का जो फ्लैट 1.11 लाख रुपये प्रति sq ft में बिका (29 करोड़ रुपये). आज भी उसी फ्लैट का रेट 75,000+ रुपये प्रति sq ft है. इसलिए, Jolly Maker 1 को मुंबई की सबसे कीमती और प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी में गिना जाता है. मतलब यहां न सिर्फ मेंटेनेंस फ्री और सालाना डिविडेंड मिलता है, बल्कि प्रॉपर्टी का निवेश भी फायदेमंद साबित होता है.

---- समाप्त ----