क्या होगा अगर आप रोज नाश्ते में खाएंगे आलू पराठा, जानने के बाद कर लेंगे तौबा

Health and Fitness: उत्तर भारत में नाश्ते में आलू पराठा खाना एक बेहद सामान्य परंपरा है. बाहर से क्रिस्पी अंदर से नरम और स्वादिष्ट आलू पराठा भला किसे नहीं भाता. लेकिन अगर आप रोज अपने दिन की शुरुआत आलू पराठे से करते हैं तो आपके शरीर के साथ असल में क्या होता है.

और पढ़ें

सेहत बिगाड़ देगा आलू पराठा

अंग्रेजी वेबसाइट 'इंडियन एक्स्प्रेस' को बैंगलोर के एस्टर CMI हॉस्पिटल में क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स की हेड ऑफ सर्विसेज एडविना राज बताती हैं कि आलू पराठा रोज खाने से क्या होगा, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे बनाया गया है. साथ ही आप इसे किसके साथ खाते हैं, और आपकी खाने की कुल आदतें कैसी हैं.

उन्होंने आगे कहा, ये सभी चीजें मिलकर बताती हैं कि यह पसंदीदा नाश्ता कम समय और लंबे समय में आपके शरीर के साथ क्या करता है. नाश्ते में आलू पराठा खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है. इससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है और कुछ घंटों के लिए पेट भरा हुआ महसूस करता है.

रोज खाने से बढ़ेगा इन बीमारियों का खतरा

वो कहती हैं कि इसे रोज खाने से मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज और ज्यादा कार्ब्स और फैट की वजह से दिल की समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. इसे आमतौर पर तेल, मक्खन या घी से बनाया जाता है. इसलिए इससे वजन बढ़ सकता है क्योंकि इसमें कैलोरी और होता है. जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, उनके लिए रोजाना पराठे खाना कई समस्याएं पैदा कर सकता है.

Advertisement

ये है आलू पराठा खाने का सही तरीका

उन्होंने आगे बताया, इसमें ज्यादा कार्ब्स होने की वजह से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है. आप आलू पराठा को कैसे खाते हैं, यह भी मायते रखता है. इसे दही या सब्जियों के साथ खाने से डाइजेशन धीमा होता है और ब्लड शुगर स्पाइक कम होता है क्योंकि वो प्रोटीन और फाइबर देते हैं.

मक्खन या घी डालने से यह और अनहेल्दी हो जाता है इसलिए अगर आप आलू पराठे को खाते भी हैं तो इसे प्रोटीन, फाइबर या लो-फैट साइड डिशेज के साथ खाएं ताकि ये हेल्दी रहे और आपकी हेल्थ भी ठीक रहे.

---- समाप्त ----