मां बनने की जिद में 149 किलो की लड़की ने घटाया 68 Kg वजन, ChatGPT की ली मदद

लिजेट वॉटसन, जो पहले 149 किलो वजन की थीं ने बिना महंगी दवाओं या सर्जरी के केवल एक साल में 68 किलो वजन कम किया है. उन्होंने अपनी डाइट और वजन कम करने का तरीका बताया है.

Lizette Watson 32 साल की हैं. (Photo: Instagram/LizetteWatson)
महिलाएं अक्सर सोचती हैं कि उनका एक बार जो वजन बढ़ गया तो उन्हें उसे कम करने के लिए काफी स्ट्रिक्ट डाइटिंग और हैवी वर्कआउट की जरूरत होगी. नहीं तो उनका वजन कम नहीं होगा. लेकिन हाल ही में एक 32 साल की लेडी लिजेट वॉटसन ने काफी आसान तरीके से अपना वेट लॉस किया है. पूरी जिंदगी मोटापे से जूझने वाली और 'सांस लेने तक के लिए संघर्ष' करने वाली लिजेट ने महज 1 साल के अंदर अपना कुल 68 किलो वजन कम किया है. तो आइए जानते हैं, उन्होंने कैसे अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया.

लिजेल की वेट लॉस जर्नी

लिजेल की वेट लॉस जर्नी की सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने वेट लॉस के लिए किसी महंगी वेट लॉस दवा या सर्जरी का सहारा नहीं लिया. जब उन्हें लगा कि उनका वजन उनके मां बनने के सपने में बाधा बन रहा है तो उन्होंने वजन कम करने की ठानी और आसानी से उनका वेट लॉस हो गया.

फास्ट फूड की लत और 'ब्रीदिंग' की समस्या लिजेट वॉटसन के लिए मोटापा सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक बोझ भी था. उन्होंने माना कि वो दिनभर चिप्स और फास्टफूड खाती रहती थीं. उनका वजन इतना अधिक था कि उन्हें चलने-फरने में तकलीफ होने लगी थी.

हालांकि वे हमेशा से ही इतना ओवरवेट चीं लेकिन जनवरी 2025 में उनका वजन सबसे अधिक हो गया था और उन्हें लगा कि अब यदि वेट लॉस नहीं किया तो वो अपने आपको कभी नहीं बदल पाएंगी.

A post shared by Lizette Watson (@lizinhalf)

वेट लॉस के लिए क्या किया

लिजेल मां बनना चाहती थीं लेकिन ओवरवेट होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहीं थीं. लिजेट ने कहा, 'मेरे पति भी ओवरवेट थे. मैं सोच भी नहीं कर सकती थी कि हमारे बच्चे हों और हम अपनी खराब आदतें उन्हें विरासत में दें. यह उनके साथ नाइंसाफी होती.' 

लोग अक्सर लोग वजन घटाने के लिए जिम या डाइटिशियन के पास भागते हैं लेकिन लिजेट ने कुछ अलग किया. उन्होंनेChatGPT को अपना ट्रेनर बनाया और 'कैलोरी डेफिसिट' सीखा जिससे उन्हें वजन कम करने में मदद मिली.

सालों की नाकाम कोशिशों के बाद उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'ChatGPT' से मदद मांगी. AI ने उन्हें 'कैलोरी डेफिसिट' सिखाया यानी कि जितनी कैलोरी शरीर बर्न करता है, उससे कम का सेवन करना.

लिजेट कहती हैं, 'मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था लेकिन ChatGPT की सलाह ने इसे मेरे लिए सबसे कारगर तरीका बना दिया.'

क्या-क्या खाती थीं लिजेल

लिजेट ने वजन कम करने के लिए अपनी पुरानी आदतों को बदला और हेल्दी खाने पर जोर दिया. वो अपने दिन की शुरुआत प्रोटीन कॉफी, अंडे और लो-कैलोरी सॉसेज से करती थीं. लंच में वो राइस केक के साथ हैम और पनीर लेती हैं, जबकि डिनर में वे लो-कैलोरी नाचोस और टकोस बनाना पसंद करती हैं. वह प्रोटीन योगर्ट और कोका-कोला जीरो का भी सेवन करती हैं ताकि उनकी क्रेविंग कंट्रोल में रहे.

लिजेल का वर्कआउट

लिजेल ने फिजिकल एक्टिविटी के लिए योग, पिलाटीज और इन्फ्रारेड क्लासेस शुरू कीं जिससे उन्हें एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में मदद मिलीं. 

लिजेट के मुताबिक, 'वजन कम होने के बाद दुनिया का उनके प्रति नजरिया बदल गया है. अब लोग मेरी बात ज्यादा सुनते हैं और मुझे ज्यादा इज्जत मिलती है. यह देखकर दुख होता है कि समाज पतले लोगों के प्रति ज्यादा दयालु होता है.' 

---- समाप्त ----
