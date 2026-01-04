scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Weight loss Tips: जमकर खाएं और पतले हो जाएं, ये है बिना कुछ किए वजन घटाने का आसान तरीका

Weight loss Tips: मोटापा और बढ़ता हुआ वजन आज के समय की एक बड़ी समस्या है जिससे करोड़ों लोग परेशान हैं लेकिन वक्त की कमी की वजह से ज्यादातर लोग डाइटिंग या एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं. अगर आप भी बिना मेहनत किए वजन घटाने का तरीका खोज रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी मददगार हो सकती है.

Advertisement
X
बिना कुछ किए घटेगा वजन (Photo: ITG)
बिना कुछ किए घटेगा वजन (Photo: ITG)

Weight loss Tips: अक्सर वजन घटाने का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले दिमाग में आता है कि हमें डाइटिंग करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी और अपने फेवरेट खाने से भी दूरी बनानी होगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना जिम में पसीना बहाए और बिना भूखे रहे भी आप अपने शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी को पिघला सकते हैं. जी हां इसके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है. आपको अपनी जीवनशैली में कुछ छोटे लेकिन स्मार्ट बदलाव करने होंगे जिससे आपको मनचाहा फिगर मिल सकता है.

बिना मेहनत भी कम होगा वजन

अगर आप सही समय पर पानी पीते हैं, भरपूर नींद लेते हैं और अपने मेटाबॉलिज्म को प्राकृतिक रूप से सक्रिय करना सीख जाते हैं तो वजन घटाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

benefits of green peas Nimona
उंगलियां चाटेंगे लोग... रणवीर ब्रार से सीखें UP स्टाइल मटर निमोना की रेसिपी
why cracked lips in winter
सर्दियों में सिर्फ होंठ ही इतना क्यों फटते हैं? वजह जानें और पाएं गुलाबी लिप्स
Rakul Preet Singh pink lehenga look
रकुल प्रीत सिंह का 'प्रिंसेस लुक' हुआ वायरल, पिंक लहंगे और पर्ल चोकर में लगीं हुस्न की मल्लिका
Nupur Sanon's Vintage Engagement Ring
बेशकीमती डायमंड र‍िंग... एक्ट्रेस नूपुर ने बॉयफ्रेंड से की सगाई, अंगूठी ले गई दिल
Coconut Water in Winters
क्या सर्दियों में नारियल पानी पीना चाहिए? 90% लोग करते हैं ये गलती

वजन कम करने के लिए करें ये काम
1-बिना कसरत और डाइटिंग के वजन कम करने का सबसे बड़ा रहस्य आपके मेटाबॉलिज्म में छिपा है. जब आप दिन भर में थोड़ा-थोड़ा करके पर्याप्त पानी पीते हैं तो यह शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और कैलोरी जलाने की गति को तेज करता है.

2-भोजन करने से आधा घंटा पहले पानी पीना आपकी भूख को प्राकृतिक रूप से कम करता है जिससे आप जरूरत से ज्यादा नहीं खाते. इस तरह शरीर में कम कैलोरी जाती हैं और आपका वजन कंट्रोल में रहता है.

Advertisement

3-इसके अलावा भरपूर नींद लेना वजन घटाने का सबसे आसान तरीका है. जब आप सोते हैं तो शरीर मांसपेशियों की मरम्मत करता है और लेप्टिन जैसे हार्मोन को संतुलित करता है जो भूख को नियंत्रित करते हैं.

4-एक और असरदार तरीका है पोर्शन कंट्रोल और माइंडफुल ईटिंग यानी आप रोजाना जितना खाते हैं, उसे थोड़ा कम कर दें और खाने को धीरे-धीरे चबाकर खाएं. जब आप खाने के हर निवाले का स्वाद लेते हैं तो दिमाग को पेट भरने का संकेत जल्दी मिलता है.

5- साथ ही अपनी डाइट में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ा देने से पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है जिससे आपका वजन घटता है.

6- लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना या फोन पर बात करते समय टहलना जैसी छोटी गतिविधियां भी बिना किसी एक्सरसाइज के आपको फिट रखने में मदद करती हैं. हालांकि एक्सरसाइज करना शरीर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये वजन घटाने के अलावा आपको फिट रखने और ताकत देने में भी मदद करती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement