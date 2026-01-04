scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Weight loss Tips: दवाओं का खर्चा बचा सकते हैं आपके किचन के मसाले, तेजी से घटाएंगे वजन

Weight loss Tips: आज के दौर में मोटापा एक बड़ी समस्या है जिससे हर कोई छुटकारा पाना चाहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वजन घटाने के लिए आपकी किचन में रखी कुछ चीजें भी आपके काम आ सकती हैं. यहां हम आपको उन्हीं चीजों की जानकारी दे रहे हैं.

Advertisement
X
weight loss tips
weight loss tips

भारतीय रसोई में मौजूद मसाले न केवल स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि वो औषधि की तरह काम करते हैं. मसालों में ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स पाए जाते हैं जो पाचन को तेज करने, शरीर को डिटॉक्स करने, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने और वजन घटाने में मदद करते हैं. 

अगर आप सही तरीके से इन मसालों का उपयोग करते हैं तो पेट की जिद्दी चर्बी को जलाने में भी बहुत मदद मिलती है. इन मसालों का असर तब और बढ़ जाता है जब आप इनके साथ चीनी और मैदे का सेवन बंद कर देते हैं. यहां हम आपको वजन घटाने में मददगार कुछ घरेलू मसाले और उनके उपयोग की जानकारी दे रहे हैं.

चर्बी घटाने वाले शक्तिशाली घरेलू मसाले
1. जीरा: जीरे को अगर पाचन तंत्र के लिए चमत्कारी बताया जाए तो गलत नहीं होगा. जीरा शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करने में सबसे ऊपर रहता है. यह शरीर से अतिरिक्त वसा को भी कम करने में मदद करता है.

सम्बंधित ख़बरें

why cracked lips in winter
सर्दियों में सिर्फ होंठ ही इतना क्यों फटते हैं? वजह जानें और पाएं गुलाबी लिप्स
Rakul Preet Singh pink lehenga look
रकुल प्रीत सिंह का 'प्रिंसेस लुक' हुआ वायरल, पिंक लहंगे और पर्ल चोकर में लगीं हुस्न की मल्लिका
Nupur Sanon's Vintage Engagement Ring
बेशकीमती डायमंड र‍िंग... एक्ट्रेस नूपुर ने बॉयफ्रेंड से की सगाई, अंगूठी ले गई दिल
Coconut Water in Winters
क्या सर्दियों में नारियल पानी पीना चाहिए? 90% लोग करते हैं ये गलती
वजन घटाने के लिए पीते हैं ग्रीन टी! जान लें इसे लेने का सही समय (Photo- AI generated)
सुबह, शाम या वर्कआउट से पहले? जानें वजन घटाने के लिए कब पीनी चाहिए ग्रीन टी

कैसे करें सेवन- एक चम्मच जीरे को रात भर एक गिलास पानी में भिगो दें. सुबह इस पानी को उबालें और गुनगुना होने पर छानकर पिएं. यह पेट के घेरे को कम करने में बहुत प्रभावशाली है.

Advertisement

2. दालचीनी: ब्लड शुगर और फैट को काबू करने में दालचीनी भी काफी असरदार होती है. ये शरीर में शुगर के स्तर को संतुलित रखती है जिससे बार-बार भूख नहीं लगती. यह विशेष रूप से पेट के हिस्से की चर्बी पर काफी काम करती है.

कैसे करें सेवन- आप अपनी सुबह की चाय या गुनगुने पानी में एक चुटकी दालचीनी का पाउडर मिलाकर ले सकते हैं. इसे शहद के साथ लेना और भी फायदेमंद होता है.

3. सौंफ: भूख पर लगाम सौंफ में भरपूर मात्रा में फाइबर होते हैं जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं. यह शरीर को अंदर से ठंडा रखती है और पाचन क्रिया को दुरुस्त करती है.

कैसे करें सेवन- भोजन के बाद आधा चम्मच सौंफ चबाकर खाएं या फिर सौंफ का पानी पिएं. इससे भोजन का पाचन सही होता है और फैट जमा नहीं होता है.

4. मेथी दाना: टॉक्सिन्स यानी शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मेथी दाना बहुत मददगार है. यह इंसुलिन को सक्रिय करता है जिससे वजन घटाने में आसानी होती है. यह मेटाबॉलिज्म भी तेज करने में मदद करता है जिससे आपका वजन कंट्रोल में रहता है.

कैसे करें सेवन- रात भर भीगे हुए मेथी के दानों को सुबह खाली पेट चबाकर खाएं और उसका पानी भी पिएं. यह शरीर की सूजन और भारीपन को कम करता है.

Advertisement

5. काली मिर्च: काली मिर्च में पिपेरिन नामक तत्व होता है जो शरीर में फैट सेल्स को तोड़ता है और नई को बनने से रोकता है. यह शरीर की गर्मी को बढ़ाकर कैलोरी जलाने में मदद करती है.

कैसे करें सेवन- काली मिर्च का सेवन करने के लिए आप इसके चार से पांच दाने पानी में उबाल लें और फिर उसे पिएं. आप इसके पाउडर का सूप में मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement