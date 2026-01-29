टेक एक्सपर्ट ने ChatGPT की मदद से 90 दिनों में घटाया 27 किलो वजन, बताया कैसे

आज के दौर में अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की वजह से वजन बढ़ना आम हो गया है. बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए सही गाइडेंस का होना बेहद जरूरी है. अक्सर लोग वजन तो कम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें. हाल ही में टेक प्रोफेशनल हसन ने सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे ChatGPT को उन्होंने अपना पर्सनल फिटनेस गाइड बनाकर सिर्फ 3 महीनों में 27 किलो वजन कम किया.

हसन ने X (ट्विटर) पर अपनी कहानी शेयर करते हुए कहा कि उनका वेट लॉस किसी शॉर्टकट का नतीजा नहीं था, बल्कि यह रोज की डिसिप्लिन और सही प्लानिंग का असर था जो उन्होंने ChatGPT की मदद से बनाई. इसके लिए उन्होंने 5 खास प्रॉम्प्ट तैयार किए थे.

प्रॉम्प्ट 1: बॉडी एनालिसिस और गोल सेट करना

सबसे पहले हसन ने अपना वजन और लक्ष्य ChatGPT को बताया. वे इसके लिए AI से कहते हैं, 'आप एक पर्सनल ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट की तरह काम करें और बिना जिम जाए 12 हफ्तों का एक ऐसा फिटनेस और न्यूट्रिशन प्लान बनाएं जो प्रैक्टिकल हो.' इसके लिए उन्होंने AI को अपनी उम्र, लंबाई, वजन और जेंडर बताया.

प्रॉम्प्ट 2: वीकली मील प्लानिंग

हसन की वेट लॉस जर्नी में डाइट का अहम रोल था. उन्होंने ChatGPT से ऐसा मील प्लान बनवाया जिससे रोज क्या खाना है, यह सोचने की झंझट खत्म हो गई. इसके लिए वे AI से कहते हैं कि मेरे लिए 7 दिनों का मील प्लान बनाएं, जिसमें रोज लगभग 1800 कैलोरी हो, 120 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन हो, प्रोसेस्ड कार्ब्स कम हो और खाने की चीजें सस्ती व आसानी से बनने वाली हो. साथ ही उन्होंने AI को उन फूड्स के बारे में भी बताया जो उन्हें पसंद नहीं थे.

प्रॉम्प्ट 3: फैट लॉस के लिए छोटे-छोटे वर्कआउट

लंबे जिम सेशन्स की जगह हसन ने छोटे लेकिन असरदार होम वर्कआउट चुने. उन्होंने ChatGPT से ऐसा प्लान बनवाया जिसे बिना किसी इक्विपमेंट के घर पर किया जा सके. इसके लिए उन्होंने AI को प्रॉम्प्ट दिया, 'मेरे लिए हफ्ते में 4 दिन का होम वर्कआउट प्लान बनाएं, जिसमें किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत न हो. फोकस फैट लॉस, बॉडीवेट स्ट्रेंथ और मोबिलिटी पर हो. हर सेशन 25 से 35 मिनट का हो और 12 हफ्तों में इसे धीरे-धीरे डिफिकल्ट करते जाए.'

प्रॉम्प्ट 4: अपनी आदतों की ट्रैकिंग

हसन का कहना है कि जब उन्होंने रोज छोटी-छोटी आदतों को ट्रैक करना शुरू किया तो उनकी कंसिस्टेंसी काफी बेहतर हो गई. इसके लिए उन्होंने ChatGPT से खुद को जवाबदेह रखने वाला प्रॉम्प्ट बनाया. उन्होंने कहा, 'एक फिटनेस अकाउंटेबिलिटी कोच की तरह काम करें. मुझसे रोज 5 सवाल पूछें, जैसे, क्या आज मील प्लान फॉलो किया? वर्कआउट किया या नहीं? कितने घंटे सोया? इससे उन्हें फिटनेस रूटीन फॉलो करने में मदद मिली.

प्रॉम्प्ट 5: वीकली रिव्यू

हफ्ते के आखिर में हसन अपने प्रोग्रेस का रिव्यू भी करते थे ताकि जरूरत पड़ने पर छोटे बदलाव किए जा सकें. वो AI से कहते थे, 'हर रविवार मेरे वजन, कमर की माप और मेरी कंसिस्टेंसी को 1 से 10 के स्केल पर रिव्यू करने में मदद करें. इसके बाद अगले 7 दिनों के लिए मेरे वर्कआउट या मील प्लान में जरूरी बदलाव बताएं.' इससे उन्हें अपनी फिटनेस जर्नी के दौरान गलतियों को सुधारने का मौका मिलता था.

नोट: यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी फिटनेस रूटीन में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेना न भूलें.

