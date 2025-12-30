scorecardresearch
 
Weight Loss Hack: जिम-डाइटिंग से नहीं घट रहा वजन! 95% भारतीय कर रहे ये एक गलती, 18 साल के अनुभवी ट्रेनर ने बताया

वजन घटाने के लिए केवल कम खाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सही पोषण भी जरूरी है. फिटनेस कोच राज गणपत ने बताया कि फाइबर की कमी के कारण ज्यादातर लोग वजन घटाने में सफल नहीं हो पाते. यह सरल और सस्ता हेल्थ हैक है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

प्रोटीन के साथ फाइबर भी वेट लॉस में अहम होता है. (Photo:Pexels/Instagram@raj.ganpath)
प्रोटीन के साथ फाइबर भी वेट लॉस में अहम होता है. (Photo:Pexels/Instagram@raj.ganpath)

वजन घटाना और फिट रहना आज के समय में हर किसी की प्रायोरिटी बन चुका है. लोग जिम जॉइन करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, मीठा और तला-भुना छोड़ते हैं, लेकिन इन सबके बावजूद उनको उनके मन का रिजल्ट नहीं मिलता है.इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम फिटनेस के एक बेहद जरूरी पहलू को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से तमाम कोशिशों के बावजूद हमें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है. 

राज गणपत, जो कि 18 साल के अनुभवी फिटनेस कोच हैं और The Quad के फाउंडर भी हैं, उन्होंने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में एक ऐसा हेल्थ और वेट लॉस हैक शेयर किया है, जिसे उनके मुताबिक 95% लोग मिस कर देते हैं. यह हैक न तो महंगा है और न ही मुश्किल बस आपको अपनी रोजाना की डाइट में सही मात्रा में फाइबर को शामिल करना है. क्योंकि फिटनेस के लिए लोग प्रोटीन खाना शुरू कर देते हैं और कार्ब्स का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन फाइबर को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं. 

वजन घटाने के लिए सिर्फ कम खाना काफी नहीं

वजन घटाने के लिए कैलोरी डेफिसिट जरूरी होता है, यानी जितनी कैलोरी आप खाते हैं, उससे ज्यादा कैलोरी बर्न होनी चाहिए. लेकिन सिर्फ कम खाना इस समस्या का सही हल नहीं है. कम खाने से भूख ज्यादा लगती है, ब्लड शुगर तेजी से ऊपर-नीचे होता है और बार-बार मीठा खाने की क्रेविंग होने लगती है. इससे डाइट लंबे समय तक टिक नहीं पाती. अधिकतर लोगों को वेट लॉस के दौरान सबसे ज्यादा यह दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो सही से डाइटिंग नहीं कर पाते हैं.

फाइबर क्यों है वेट लॉस का सीक्रेट?

राज गणपत के अनुसार, एक वयस्क व्यक्ति को रोजाना 25 से 40 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है.लेकिन सच्चाई यह है कि करीब 90% लोग 25 ग्राम भी नहीं ले पाते हैं और सिर्फ 1% लोग ही 40 ग्राम फाइबर तक पहुंचते हैं. यही वजह है कि ज्यादातर लोग सही डाइट लेने के बावजूद वजन घटाने में जूझते रहते हैं. 

रोजाना फाइबर लेने के फायदे

फाइबर सिर्फ वजन घटाने में ही नहीं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेहद जरूरी है.

  • कम कैलोरी में पेट भरा हुआ महसूस होता है
  • डाइजेशन प्रोसेस स्लो होता है, जिससे देर तक भूख नहीं लगती
  • बार-बार खाने की इच्छा कम होती है
  • आंतों की सेहत बेहतर होती है
  • ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है
  • कब्ज और पेट की अन्य समस्याओं से राहत मिलती है

फाइबर से भरपूर कौन-से फूड्स खाएं?

आप अपनी रोज की डाइट में इन फूड्स को आसानी से शामिल कर सकते हैं, जिनमें भरपूर मात्रा में फाइबर मौजूद होता है. 

  • उबली हुई अरहर या मटर की दाल  
  • मसूर दाल 
  • काले राजमा या बीन्स 
  • चना और सफेद बीन्स 
  • चिया सीड्स 
  • हरी मटर 
  • रसभरी 
  • होल व्हीट पास्ता
  • जौ 
  • नाशपाती 

डाइट में इस तरह शामिल करें फाइबर

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आप अपने दिन की शुरुआत फल, बीज या ओट्स से करें, दोपहर और रात के खाने में दाल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें. धीरे-धीरे फाइबर बढ़ाएं और साथ में पानी भरपूर पिएं.अगर आप बिना ज्यादा मेहनत के वजन घटाना और सेहत सुधारना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में फाइबर को अधिक शामिल करें. यही वह सिंपल हेल्थ हैक है, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं,लेकिन यही असली गेम चेंजर होता है.

---- समाप्त ----
