Weight loss and Fitness: ना जिम और ना 10 हजार कदम, बिना पसीना बहाए वजन हो जाएगा कम

Weight loss and Fitness: फिटनेस के लिए आमतौर पर ट्रेनर से लेकर ट्रैकर तक आपको रोजाना 10,000 कदम चलने, 30 मिनट कार्डियो करने या जिम में एक घंटा बिताने की सलाह देता होगा. लेकिन क्या हो अगर आप दिन में बस कुछ ही मिनट देकर अपनी सेहत सुधार सकें. एक रिसर्च से पता चला है कि आप ऐसा कर सकते हैं और इस तकनीक को 'एक्सरसाइज स्नैक्स' का नाम दिया गया है.

क्या है एक्सरसाइज स्नैक्स

एक्सरसाइज स्नैक्स का मतलब है कुछ समय के लिए जोरदार एक्सरसाइज के छोटे-छोटे सेशन जो आमतौर पर एक मिनट या उससे कम समय के होते हैं और पूरे दिन भर में किए जाते हैं. दिन में 3 से 4 बार सीढ़ियां चढ़ना, काम के ब्रेक के दौरान कुछ स्क्वाट्स करना या लंच से पहले जंपिंग जैक करना.

पारंपरिक वर्कआउट के उलट ये स्नैक्स लगातार नहीं किए जाते. ये आपके जागने के बाद से सोने तक के बीच किसी भी टाइम में किए जा सकते हैं. उदाहरण के लिए आप इन्हें आने-जाने या टीवी देखने के बीच भी कर सकते हैं. इनमें एक से चार घंटे का गैप होता है.

यह कॉन्सेप्ट हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT) से अलग है जिसमें आप एक ही 20 मिनट के वर्कआउट में कई जोरदार एक्टिविटी करते हैं. एक्सरसाइज स्नैक्स पूरे दिन थोड़ा-थोड़ा खाने जैसा है न कि एक बार में पूरा खाना खाने जैसा. इसीलिए इसे एक्सरसाइज स्नैक्स नाम दिया गया है.

'ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन' में पब्लिश एक हालिया मेटा-एनालिसिस में पाया गया कि पहले से कम एक्टिव रहने वाले वयस्कों में एक्सरसाइज स्नैक्स ने कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस में काफी सुधार किया जो यह मापता है कि फिजिकल एक्टिविटी के दौरान आपका दिल और फेफड़े कितने अच्छी तरह काम करते हैं.

रिव्यू के दौरान एक्सपर्ट्स ने देखा कि इन छोटे-छोटे वर्कआउट से सेहत को अच्छा फायदा हुआ और 83% पार्टिसिपेंट्स तीन महीने तक अपने रूटीन पर टिके रहे.

एक्सरसाइज स्नैकिंग क्यों काम करती है

दुनिया भर में लगभग एक तिहाई लोग उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जितनी उन्हें जरूरत होती है. ऐसे में जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों तो जवाब लगभग हमेशा एक जैसा ही मिला कि समय नहीं है और मोटिवेशन नहीं है. एक्सरसाइज स्नैक्स इन दोनों रुकावटों से सीधे निपटता है.

अध्ययन में पाया गया कि कम एक्टिव रहने वाले युवाओं से दिन में तीन बार तीन-मंजिला सीढ़ियां तेजी से चढ़ने के लिए कहा गया. हर बार उस बीच एक से चार घंटे का रिकवरी टाइम था. हर सेशन में जंपिंग जैक, स्क्वाट्स और लंजेस का एक छोटा वार्म-अप भी शामिल था. छह हफ्तों के बाद सीढ़ियां चढ़ने वालों में बाकी की तुलना में कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस में काफी सुधार देखा गया जो लंबी उम्र और दिल की बीमारियों के कम जोखिम से जुड़ा होता है.

एक्सरसाइज स्नैक्स के बारे में जो बात सबसे खास है वो है उसकी एफिशिएंसी. जबकि दुनिया भर में फिटनेस और वेट लॉस के लिए जो गाइडलाइंस हैं, वो हर हफ्ते करीब 150 मिनट की मीडियम-इंटेंसिटी वाली फिजिकल एक्टिविटी या 75 मिनट की जोरदार एक्टिविटी की सलाह देती हैं. वहीं, एक्सरसाइज स्नैक्स बहुत कम समय में विजिबल रिजल्ट दे सकते हैं.

