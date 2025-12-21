Vitamin K2: हड्डियों-दांतों और दिल तीनों की हेल्थ का असली हीरो है विटामिन के2, ये फूड्स पूरी करेंगे कमी

अब तक ज्यादातर लोग अपनी इम्यूनिटी और एनर्जी बढ़ाने के लिए सिर्फ विटामिन सी और बी पर ही भरोसा करते आए हैं. किसी को थकान महसूस हो तो विटामिन बी लेना और सर्दी-जुकाम हो तो विटामिन सी लेना फायदेमंद रहता है. लेकिन अब हेल्थ एक्सपर्ट्स एक ऐसे विटामिन की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और वो है विटामिन K2.

विटामिन K2 शरीर के अंदर बहुत जरूरी काम करता है. ये हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर होने का खतरा कम होता है. इतना ही नहीं, ये दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह कैल्शियम को सही जगह तक पहुंचाने में मदद करता है और नसों में जमने से रोकता है. दांतों की मजबूती में भी विटामिन K2 का अहम रोल बताया जाता है.अच्छी बात यह है कि विटामिन K2 बढ़ाने के लिए किसी महंगे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हम अपनी रोज की डाइट में कुछ फूड्स को शामिल करें तो शरीर को यह विटामिन आसानी से मिल सकता है. कुल मिलाकर, सेहतमंद रहने के लिए सिर्फ विटामिन सी, डी और B पर ही नहीं, बल्कि विटामिन K2 पर भी ध्यान देना जरूरी है.



क्यों खास है विटामिन K2?

विटामिन K को सिर्फ एक विटामिन समझना सही नहीं है, बल्कि ये कई तरह के विटामिंस का समूह है. इसके दो अहम रूप K1 और K2 होते हैं और दोनों का काम अलग-अलग होता है.

विटामिन K1 का मुख्य काम खून को सही तरीके से जमाने में मदद करना है, जिससे चोट लगने पर ज्यादा खून न बहे. वहीं विटामिन K2 शरीर के अंदर हड्डियों और दिल की सेहत का खास ख्याल रखता है. ये हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ हार्ट को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है.

डायटिशियन एवरी जेंकर के मुताबिक, विटामिन K2 कैल्शियम को सही जगह तक पहुंचाने का काम करता है. यानी ये कैल्शियम को हड्डियों और दांतों तक ले जाता है और खून की नसों में जमने से रोकता है. इससे न सिर्फ हड्डियां मजबूत रहती हैं, बल्कि दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम हो सकता है.



हड्डियां, दांत और दिल तीनों के लिए फायदेमंद है K2

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि K2 शरीर में कैल्शियम को सही जगह पर रखने में मदद करता है. इससे हड्डियां मजबूत रहती हैं और दांतों का इनेमल भी मजबूत रहता है. डेंटल स्पेशलिस्ट संदीप साचर कहते हैं कि K2 की कमी हड्डियों और दांतों को कमजोर कर सकती है और घाव भी धीरे ठीक होते हैं.

रिसर्च से पता चलता है कि जिन लोगों का K2 का सेवन ज्यादा होता है, उन्हें दिल की नसों से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम रहता है, खासकर डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों में.

Vitamin K2 कहां से लें?

विटामिन K2 पाने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है. कुछ फूड्स को अपनी डेली डाइट में शामिल करने से ये आसानी से मिल सकता है. उन फूड्स में

फर्मेंटेड फूड्स: नेट्टो, सौकराट्राउट, मिसो

एनिमल फूड्स: अंडे की जर्दी, और चिकन



डेयरी प्रोडक्ट्स: चीज और बटर

एवरी जेंकर के मुताबिक, विटामिन D के साथ K2 लेना और भी फायदेमंद है. अगर आप ब्लड थिनर दवाएं ले रहे हैं तो K2 सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

डाइट से हेल्थ को करें बेहतर

एक्सपर्ट्स का मानना है कि फैशनेबल सप्लीमेंट्स की बजाय अपने रोजाना के खाने से K2 लेना ज्यादा सुरक्षित और असरदार है. हरी सब्जियां और फर्मेंटेड फूड्स शामिल करके आप अपनी हड्डियों, दांतों और दिल की सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं.

