Washing Machine Tips: कपड़े धोते वक्त ये गलतियां बढ़ाती हैं बिजली का बिल, ये 5 टिप्स आधा कर देंगी Bill

Washing Machine Tips: वॉशिंग मशीन का गलत तरीके से इस्तेमाल करने से आपका बिजली का बिल बढ़ सकता है. सही समय पर कपड़े धोना, ठंडे पानी का इस्तेमाल और इको मोड जैसे आसान टिप्स अपनाकर आप बिजली बचा सकते हैं और मशीन की उम्र भी बढ़ा सकते हैं.

वॉशिंग मशीन के कुछ अलग-अलग मोड्स इस्तेमाल करके भी आप बिजली बचा सकते हैं. (Photo: ITG)

Washing Machine Tips: आजकल वॉशिंग मशीन लगभग हर घर में होती है क्योंकि इसकी मदद से लोग कपड़े आसानी से धो लेते हैं. पहले जहां कपड़े धोने में घंटों लग जाते थे, वहीं अब मशीन कुछ ही मिनटों में काम आसान कर देती है. ना हाथ दुखते हैं, ना समय बर्बाद होता है. लेकिन कई बार लोग जल्दबाजी या कम जानकारी होने की वजह से वाशिंग मशीन को गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं. इस आधी-अधूरी जानकारी और गलतियों का सीधा असर बिजली के बिल पर देखने को मिलता है. दरअसल, बिजली का बिल बढ़ जाता है.

अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसके लिए किसी महंगे जुगाड़ कि जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको बस रोजाना की कुछ छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करने की जरूरत है. इनकी मदद से आप बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं और वॉशिंग मशीन की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं. चलिए जानते हैं उन टिप्स के बारे में जिनकी मदद से आप अपनी मशीन को सालों-सालों सही रख सकते हैं और बिल भी कम कर सकते हैं.

1. सही टाइम पर धोएं

बिजली की खपत पूरे दिन बदलती रहती है. शाम के वक्त या दोपहर में सबसे ज्यादा लोग जिस समय बिजली का इस्तेमाल करते हैं, तब मशीन चलाने से बिल ज्यादा आ सकता है. ऐसे में कोशिश करें कि रात को या सुबह जल्दी कपड़े धोएं. इससे मशीन आसानी से चलेगी और बिजली की बचत भी होगी.

2. ठंडे पानी का इस्तेमाल करें

वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते वक्त गर्म नहीं ठंडे पानी का इस्तेमाल करें. ज्यादातर वॉशिंग मशीन की बिजली पानी गर्म करने में ही चली जाती है. रोज के कपड़े जैसे टी‑शर्ट, जींस आदि के लिए ठंडे या हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें. गर्म पानी सिर्फ तब इस्तेमाल करें जब कपड़े बहुत गंदे या दाग वाले हों.

3. मशीन की क्षमता के हिसाब से कपड़े डालें

वॉशिंग मशीन आधी भरी हो या पूरी, हर वॉश में लगभग उतनी ही बिजली खर्च होती है. इसलिए कोशिश करें कि कपड़े पूरा लोड होने पर ही धोएं. बस ध्यान रखें कि मशीन को जरूरत से ज्यादा न भरें, वरना कपड़े ठीक से नहीं घूमेंगे और मशीन को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी.

4. इको और क्विक वॉश मोड का इस्तेमाल करें

आजकल की वॉशिंग मशीनों में इको और क्विक वॉश जैसे खास मोड होते हैं. इको मोड कम पानी, कम टेंपरेचर और कम समय में कपड़े धोता है, जिससे बिजली काफी बचती है. अगर आपके कपड़े हल्के गंदे हैं तो आप उन्हें धोने के लिए क्विक वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि इसमें कपड़े जल्दी साफ हो जाते हैं.

5. मशीन को साफ रखें

वॉशिंग मशीन आपके गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. ऐसे में इसे साफ रखना भी बहुत जरूरी है. अगर वॉशिंग मशीन गंदी रहेगी, तो वो ज्यादा बिजली खर्च करती है और कपड़े भी ठीक से साफ नहीं करती है. इसलिए समय-समय पर मशीन का  फिल्टर साफ करना, डिटर्जेंट ड्रायर और ड्रम की रबर सील को पोछना जरूरी है. कभी-कभी बिना कपड़ों के गरम पानी चला दें, इससे मशीन के अंदर जमी गंदगी साफ हो जाती है.

