Kidney Health: 40 की उम्र के बाद महिलाएं भूलकर भी न करें ये 5 काम, किडनी हो सकती है पूरी तरह फेल

Kidney Health: किडनी हमारे शरीर का एक बेहद जरूरी अंग है, लेकिन इसकी बीमारी शुरुआत में कोई साफ लक्षण नहीं दिखाती. इसी वजह से किडनी की बीमारी के बारे में आखिरी स्टेज पर ही पता चलता है. खासतौर महिलाओं में किडनी के खराबी के मामले बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा देखने को मिलते है, क्योंकि अक्सर ही महिलाएं परिवार की देखभाल में अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ही भूल जाती हैं. इसलिए कई महिलाएं 40 की उम्र के बाद अनजाने में ऐसी आदतें अपनाती रहती हैं जो धीरे-धीरे किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं.

अमेरिका के डॉ. जॉन वैलेंटाइन के मुताबिक, कुछ आम आदतें किडनी के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं. अगर समय रहते महिलाएं अपनी इन आदतों को नहीं बदलती हैं तो आगे चलकर उनको किडनी की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.

बार-बार पेनकिलर लेना

महिलाएं शरीर में कोई भी दर्द होता है तो तुरंत पेनकिलर खा लेती हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है. दर्द या बुखार होते ही इबुप्रोफेन जैसी दवाइयां लेना किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है. लंबे समय तक इन दवाओं का इस्तेमाल किडनी फेल होने का खतरा बढ़ा देता है. इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के इन्हें रोज नहीं लेना चाहिए.

कम पानी पीना

घर की महिलाएं अपने अलावा हर किसी के खाने-पीने का ध्यान रखती है, मगर खुद पूरे दिन में पर्याप्त पानी तक नहीं पीती हैं. जबकि पानी की कमी से किडनी में गंदे टॉक्सिन जमा होने लगते हैं और पथरी का खतरा बढ़ जाता है. रोजाना पर्याप्त पानी न पीने से गंभीर इंफेक्शन भी हो सकता है, हर किसी को ही दिन में कम से कम 6–8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए.

रात में बार-बार पेशाब आना

अगर आपको रात में बार-बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है तो इसे आम समझने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करें. बार-बार पेशाब आना बिल्कुल भी नजरअंदाज़ नहीं करना चाहिए. क्योंकि यह किडनी की खराबी का संकेत हो सकता है.अगर आपको रात में बार-बार पेशाब आता है तो समय खराब किए बिना फौरन ही जांच करवाएं.

जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाना

40 की उम्र के बाद महिलाओं में किडनी की गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल हाई-प्रोटीन डाइट का चलन है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटीन किडनी पर जोर डालता है. हालांकि लोग इस बारे में नहीं जानते हैं और उनको लगता है कि वो जितना वो प्रोटीन खाएंगे, उतना उनकी हेल्थ को फायदा होगा. जबकि इसकी वजह से 40 के बाद ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी को स्थायी नुकसान होना शुरू हो जाता है.

पेशाब रोककर रखना

महिलाएं कई बार घर से बाहर लंबे समय तक पेशाब को रोक लेती हैं और धीरे-धीरे उनी यह आदत बन जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेशाब को रोकना किडनी की बीमारी को बुलावा देने जैसा है. कई महिलाएं काम या सफर के दौरान पेशाब रोक लेती हैं और यह आदत किडनी के लिए सबसे खतरनाक है. पेशाब रोकने से बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जो किडनी तक पहुंचकर इंफेक्शन और स्थायी नुकसान कर सकते हैं.

डॉक्टर ने सलाह देते हुए कहा कि भले ही सुनने में यह सभी आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर काफी गंभीर हो सकता है. इसलिए आज से ही इन सभी आदतों को खास ध्यान रखें, अगर आप भी 40 की उम्र तक पहुंचने पर किडनी की किसी गंभीर बीमारी का सामना नहीं करना चाहती हैं.

