Tomato soup in Winters: गाल हो जाएंगे टमाटर जैसे लाल, डिनर में पिएं रणवीर बरार का रेस्टोरेंट स्टाइल सूप

Winters Soup: सर्दियों में गरमा-गरम सूप का प्याला ठंड और भूख दोनों दूर कर देता है. सूप न केवल स्वाद में लाजवाब होता है बल्कि कड़ाके की ठंड में शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बरार ने कुछ समय पहले अपने यूट्यूब पर टमाटर के सूप की रेसिपी बताई थी जो बहुत ही पॉपुलर और आसान है. उन्होंने इसे 'आर्मी मेस' और 'रेस्टोरेंट स्टाइल' के बेहतरीन मिश्रण के तौर में पेश किया था जो आपके लिए एक हेल्दी और बेहतरीन हो सकती है. यहां हम आपको उनकी रेसिपी और कुछ टिप्स भी बता रहे हैं.

रणवीर बरार का स्पेशल टमाटर सूप

रणवीर बरार ने बताया कि एक अच्छा गाढ़ा टमाटर सूप स्वाद में खट्टा-मीठा और टेक्स्चर में सॉफ्ट होना चाहिए. उन्होंने इस रेसिपी में एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट का भी इस्तेमाल किया है.

सूप बनाने का तरीका

इसके लिए पहले टमाटरों को मोटा-मोटा काट लें. इसमें कुछ गाजर भी मिलाएं. उन्हें काट लें. फिर कुकर में थोड़ा तेल डालें. इसमें कटे हुए टमाटर, गाजर, लहसुन, अदरक, साबुत काली मिर्च, हल्दी (रंग के लिए) और थोड़ी लाल मिर्च डालें.

ये है सीक्रेट इंग्रीडिएंट

शेफ रणवीर इसमें बड़ी इलायची के दाने डालने की सलाह देते हैं जो सूप को एक अनोखा और गहरा स्वाद देते हैं.

इसके बाद पानी डालें लेकिन बस इतना ही डालें कि टमाटर ढक जाएं. ज्यादा पानी डालने से सूप पतला हो सकता है.

एक पैन में मक्खन लें और उसमें प्याज और धनिये की डंडियां डालकर पकाएं. धनिया के साथ उसकी डंडिया सूप में जायका और क्रंच बढ़ाती हैं. प्याज मिठास और टेक्स्चर देता है.

अब प्रेशर कुक किए हुए टमाटर और प्याज के मिश्रण को अच्छे से ब्लेंड करें और फिर छान लें ताकि एक स्मूद प्यूरी मिल सके.

आखिर में छानी हुई प्यूरी को कम से कम 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं. इसमें चीनी और नमक डालें. ऊपर से हरा धनिया डालकर गार्निश करें. गरमागरम सूप तैयार है. इसे बढ़िया साडो ब्रेड के साथ भी सर्व किया जा सकता है.

