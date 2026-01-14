How to Make Methi Paratha: सर्दियों में इस तरह बनाएं मेथी के पराठे, ना होंगे कड़वे और ना ही बनेंगे टाइट... मिलेगा परफेक्ट स्वाद

सर्दियों के मौसम में मेथी का पराठा ना केवल खाने में मजेदार लगता है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है लेकिन कई लोग पराठे बनाते वक्त छोटी-मोटी गलती कर देते हैं जिससे मेथी की कड़वाहट पराठे का स्वाद खराब कर देती है. यहां हम आपको परफेक्ट मेथी का पराठा बनाने की रेसिपी बता रहे हैं जिसकी मदद से आप हर रोज नाश्ते में पराठा बनाकर खा सकते हैं.

और पढ़ें

कैसे मेथी की कड़वाहट करें दूर

मेथी को कभी भी सीधे आटे में नहीं मिलाना चाहिए. इसकी जगह अगर आप कटी हुई मेथी को थोड़े से नमक के साथ मैरीनेट करके उसका पानी निकाल दें या उसे हल्के तेल में भून लें तो उसकी कड़वाहट पूरी तरह खत्म हो जाती है. इसके अलावा आटे में थोड़ा सा बेसन मिलाने से आपको रेस्ट्रोरेंट और ढाबे जैसा टेस्ट मिलेगा.

ताजी मेथी: 2 कप (बारीक कटी हुई)

गेहूं का आटा: 2 कप

बेसन: 1/4 कप (खस्तापन लाने के लिए)

दही: 2 चम्मच (नरम रखने के लिए)

अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट: 1 चम्मच

मसाला

आधा चम्मच अजवाइन, चुटकी भर हींग, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर.

सफेद तिल: 1 चम्मच (ऑप्शनल, क्रंच के लिए)

तेल/घी: मोयन और सेकने के लिए

नमक: स्वादानुसार

बनाने का तरीका

सबसे पहले मेथी को अच्छे से धोकर बारीक-बारीक काट लें. अब इसमें थोड़ा सा नमक छिड़क कर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें. बाद में इसे हल्के हाथों से कपड़े की मदद से निचोड़ लें. इससे मेथी का कड़वा पानी निकल जाएगा. आप चाहें तो मेथी को 1 मिनट के लिए थोड़े से तेल में लहसुन के साथ भून भी सकते हैं.

Advertisement

अब गेहूं का आटा लें और उसमें थोड़ा सा बेसन मिलाएं. इसमें अजवाइन, हींग, हल्दी, मिर्च, अदरक-मिर्च पेस्ट, सफेद तिल, दही और 2 चम्मच तेल डालें. अब इसमें तैयार की हुई मेथी डालें.

पहले मेथी और मसालों को आटे में अच्छी तरह मिलाएं. अब थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें.मेथी बाद में पानी छोड़ती है इसलिए आटा बहुत ज्यादा ढीला न रखें. आटे पर थोड़ा तेल लगाकर 15-20 मिनट के लिए कपड़े से ढककर रख दें.

अब आटे की लोई लेकर उसे गोल या तिकोने आकार में बेल लें. तवे को मीडियम हीट पर गर्म करें और पराठा डालें. इसे हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेकें. आपके पराठे तैयार हैं.

---- समाप्त ----