Liver Health: चेहरे पर दिखते हैं लिवर खराब होने के संकेत, अनदेखी Liver कर देगी फेल

Liver Health: लिवर में तब भी कोई खराबी आती है तो उसका संकेत शरीर के अलावा चेहरे पर भी दिखाई देता है. यहां हम आपको कुछ ऐसे ही संकेतों की जानकारी दे रहे हैं जो लिवर के बीमार होने पर कई लक्षण प्रकट करते हैं.

चेहरे पर दिखते हैं लिवर खराब होने के संकेत (Photo: Getty)
Liver Health: लिवर खराब होने पर शरीर के साथ ही चेहरे पर भी कई संकेत नजर आते हैं. इन संकेतों को गंभीरता से लेकर आप खुद को लिवर की बीमारियों से बचा सकते हैं. चेहरे पर लिवर खराब होने के संकेतों में पीलापन, थकान, सूजन, मुंहासे, त्वचा का रंग गहरा होना और मकड़ी जैसे लाल निशान भी शामिल हैं.

ये बिलीरुबिन बढ़ने, विषाक्त पदार्थों के जमा होने या हार्मोन असंतुलन के कारण होते हैं और इन्हें नजरअंदाज करने से लिवर फेलियर हो सकता है इसलिए डॉक्टर से सलाह जरूरी है. 

चेहरे पर दिखने वाले प्रमुख संकेत

यहां हम आपको चेहरे पर लिवर खराब होने के कुछ संकेतों की जानकारी दे रहे हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
 

पीलापन (Jaundice)

त्वचा और आंखों का पीला पड़ना सबसे बड़ा संकेत है क्योंकि लिवर बिलीरुबिन को ठीक से साफ नहीं कर पाता.

थकान और बेजान त्वचा 

शरीर में टॉक्सिन बढ़ने से त्वचा का प्राकृतिक ग्लो खत्म हो जाता है और चेहरा थका हुआ दिखता है.

सूजन (Puffiness) 

लिवर की समस्या से चेहरे और आंखों के नीचे सूजन आ सकती है, खासकर फैटी लिवर में हार्मोनल असंतुलन या विषाक्त पदार्थों के कारण जबड़े और गालों पर मुंहासे निकल सकते हैं.

डार्क पैचेस (काले धब्बे) 

आंखों के नीचे काले घेरे (Dark Circles) और त्वचा का रंग काला पड़ना सिरोसिस का संकेत हो सकता है.

स्पाइडर एंजिओमा 

लिवर डैमेज पर होने पर त्वचा पर मकड़ी जैसे छोटे लाल निशान भी दिखते हैं जो लिवर सिरोसिस में हार्मोन असंतुलन के कारण बनते हैं.

आसानी से चोट लगना 

लिवर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने में मदद करता है. जब ये काम सही से नहीं होता तो शरीर आसानी से चोट पकड़ने लगता है. हल्के से टकराने पर भी नीले या बैंगनी निशान बन जाते हैं. 

चेहरे पर ये संकेत दिखने पर क्या करें

लिवर के ये संकेत अक्सर गंभीर स्थिति में ही दिखते हैं इसलिए इन्हें नजरअंदाज न करें. तुरंत
डॉक्टर से मिलें और जांच करवाएं क्योंकि लिवर फेलियर एक इमरजेंसी है. इसके अलावा चेहरे पर दिखने वाले ये बदलाव लिवर के गंभीर होने का संकेत हो सकते हैं, समय पर जांच और इलाज से बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है. 

