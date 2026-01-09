scorecardresearch
 
प्रियंका चोपड़ा ने कड़ाके की ठंड में बर्फ के पानी में डुबाया फेस, इससे चेहरे पर क्या पड़ेगा असर?

प्रियंका चोपड़ा ने अपनी ग्लोइंग स्किन का राज सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया है, उन्होंने अपना 'आइस फेस डंक' रूटीन शेयर किया है. फिलहाल यह सेलेब्स के काफी ट्रेंड कर रह है, जिससे चेहरे पर निखार आता है. हालांकि, यह सर्दियों में ड्राई स्किन और साइनस के मरीजों के लिए इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं.

ठंड में स्किन ज्यादा ड्राई हो जाती है. (PHOTO:ITG)
Priyanka Chopra's beauty secrets: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर आज इंटरनेशनल स्टेज पर भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं. देसी गर्ल अपनी शानदार एक्टिंग के लिए तो जानी जाती ही हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती के भी लोग दीवाने हैं. 43 साल की उम्र में प्रियंका का स्किन आज भी ग्लोइंग है, उम्र का असर उनके चेहरे पर बिल्कुल नजर नहीं आता है. एक्ट्रेस हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट के साथ अपनी स्किन का भी खास ख्याल रखती हैं और इसके लिए वो विदेश में भी देसी नुस्खों पर ही भरोसा करती हैं. प्रियंका ने एक बार फिर अपने चेहरे की निखार का राज लोगों के साथ शेयर किया है. 

देसी गर्ल करती हैं आइस फेस डंक रूटीन फॉलो

प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने तमाम फैंस को अपनी स्किनकेयर रूटीन की एक छोटी-सी झलक दिखाई. वायरल हो रहे वीडियो में देसी गर्ल फेशियल कोल्ड प्लंज करती नजर आ रही है, वो एक बर्फ के पानी के कटोरे में धीरे-धीरे अपना चेहरा डुबाती हैं और इस दौरान वो पानी के अंदर सांस लेने के लिए 'द फेसटब' नाम के खास इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती हैं, जिसे वो अपने मुंह के अंदर लगाती हैं और तेज सांस अंदर खींचती है, उसके बाद ही वो पानी के अंदर अपना फेस डुबाती हैं. 

फेशियल कोल्ड प्लंज से चेहरे पर क्या असर होता है? 

प्रियंका ही नहीं बल्कि कई सेलेब्स कोल्ड फेशियल प्लंज का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह कुछ समय से काफी ट्रेंड में भी बना हुआ है. मगर क्या आप जानते हैं कि इससे हमारे चेहरे पर क्या असर पड़ता है, जिस वजह से सेलेब्स के बीच इसका क्रेज काफी ज्यादा है. 

प्रियंका चोपड़ा इंस्टाग्राम स्टोरी
प्रियंका चोपड़ा की इंस्टाग्राम स्टोरी (Photo:Instagram@priyankachopra)

बर्फ के पानी में चेहरा डुबाने के फायदे

सूजन और पफीनेस कम होती है

ठंडा पानी ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है, जिससे आंखों के नीचे की सूजन और चेहरे की पफीनेस कम होती है. चेहरे की सूजन को कम करने में ठंडा पानी बहुत असरदार होता है इसिलए लोग इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं.

स्किन टाइट और फ्रेश दिखती है

आइस वॉटर स्किन को टोन करता है, जिससे चेहरा ज्यादा टाइट और ग्लोइंग नजर आता है. लटकती स्किन को टाइट करने के लिए ठंडे पानी में थोड़ी देर अपना चेहरा डूबो दीजिए, इससे आपकी स्किन टाइट होती है. 

पोर्स छोटे दिखते हैं

बर्फीले पानी में चेहरा डूबोने के बाद जो ठंडक मिलती है, उससे हमारे ओपन पोर्स सिकुड़ते हैं, जिससे स्किन स्मूद और सॉफ्ट दिखाई देती है.

 मेकअप ज्यादा देर टिकता है

इतना ही नहीं कई मेकअप आर्टिस्ट भी मेकअप से पहले आइस फेशियल लेने की सलाह देते हैं, इससे यह फायदा होता कि मेकअप आपके चेहरे पर ज्यादा देर तक टिकता है और बेस भी अच्छी तरह से सेट हो जाता है. 

ठंड में इसके नुकसान भी हो सकते हैं

हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं, उसी तरह अगर आप ठंड में इस तरह बर्फीले पानी में अपना चेहरा डुबाते हैं तो इससे आपके चेहरे पर कुछ नुकसान भी हो सकता है.

ड्राई स्किन और रैशेज

सर्दियों में स्किन पहले से काफी ज्यादा रूखी और ड्राई होती है, ऐसे में फेस पर बहुत ठंडा पानी लगाने से रूखापन, जलन और रैशेज बढ़ सकते हैं. खासतौर पर जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है, उनको इस फेशियल को करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

साइनस और सर्दी की दिक्कत

सर्दियों में कुछ लोगों में साइनस की दिक्कत बढ़ जाती है और कुछ को सर्दी जल्दी लग जाती है. ऐसे में बार-बार बर्फीले पानी में चेहरा डालने से साइनस, जुकाम और सिरदर्द की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए इन समस्या से पीड़ित लोगों को इसे करने से बचना चाहिए.

सेंसिटिव स्किन वालों को परेशानी

हर स्किन पर हर चीज सूट नहीं करती है, चाहे फिर वो नेचुरल ही क्यों ना हो. उसी तरह से जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, उन्हें कोल्ड फेशियल प्लंज करने से फेस पर रेडनेस, जलन और एलर्जी हो सकती है.

अगर आपकी स्किन ऑयली या नॉर्मल है तो कभी-कभार आइस फेशियल किया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई या सेंसिटिव है, तो बेहतर होगा कि आप गुनगुने पानी से फेस वॉश करें और अच्छे मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें.

---- समाप्त ----
