Milk vs Black vs Green Tea: मिल्क, ब्लैक या ग्रीन टी, जानें सेहत के लिए कौन सी चाय है बेहतर?

चाय ज्यादातर भारतीयों की जिंदगी का अहम हिस्सा है. आमतौर पर लोग सुबह चाय पीकर ही अपना दिन शुरू करते हैं और शाम को चाय के साथ अपनी दिन की थकान दूर करते हैं. काम के बीच छोटा सा ब्रेक, थकान दूर करनी हो या अपनों के साथ बैठकर बातें करनी हो चाय हर मौके पर साथ देती है. कुछ लोगों के लिए दूध वाली चाय के बिना दिन अधूरा लगता है तो कुछ लोग सादी काली चाय या ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं.

और पढ़ें

जब सेहत की बात आती है तो सवाल सिर्फ पसंद का नहीं रहता, बल्कि यह होता है कि रोज चाय पीने से शरीर को असल में क्या फायदा मिल रहा है. दूध वाली चाय, ब्लैक टी और ग्रीन टी तीनों एक ही पौधे से बनती हैं, लेकिन इन्हें बनाने का तरीका और इनमें मिलाई जानें वाली चीजें अलग-अलग होती हैं. आज हम इस खबर में जानेंगे कि रोजाना पीने के लिए कौन सी चाय बेहतर है और क्यों.

मिल्क टी

मिल्क टी यानी दूध वाली चाय ज्यादातर लोगों की फेवरेट है. दूध से बनी इस चाय को पीने से शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम और फैट मिलते हैं. सेहत के लिहाज से यह उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जिनको भूख कम लगती है या जिन्हें थोड़ी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. समस्या तब होती है जब इसमें बहुत ज्यादा चीनी डाली जाती है या बार-बार पी जाती है. रोजाना पीने के लिए दूध वाली चाय तब बेहतर हो सकती है जब इसे सीमित मात्रा में पीया जाए और चीनी कम डाली जाए.

Advertisement

ब्लैक टी

ब्लैक टी बनाने की प्रोसेस में ऐसे कंपाउंड बनते हैं जो खून की नसों को सही तरह से काम करने में मदद करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर रखते हैं. कई लोगों को कॉफी की तुलना में ब्लैक टी पीना ज्यादा पसंद होता है. इसमें मौजूद कैफीन धीरे-धीरे असर करता है, जिससे अचानक एनर्जी बढ़ने और फिर गिरने की समस्या नहीं होती. अगर इसे बिना दूध और चीनी के पिया जाए तो यह कम कैलोरी वाली होती है और स्वाद भी बना रहता है. रोजाना पीने के लिए ब्लैक टी एक हेल्दी ऑप्शन है. यह शरीर को हाइड्रेट रखने और माइंड को एक्टिव रखने में मदद करती है. ग्रीन टी

चाय में ग्रीन टी सबसे ज्यादा हेल्दी मानी जाती है. इसकी पत्तियों को बहुत हल्के तरीके से प्रोसेस किया जाता है, जिससे इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षित रहते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं. ग्रीन टी पीने में हल्की लगती है. इसमें ब्लैक टी के मुकाबले कम कैफीन होता है और आमतौर पर इसमें दूध या चीनी नहीं मिलाई जाती. इसी वजह से यह कम कैलोरी वाली होती है और इसके पोषक तत्व बने रहते हैं. जो लोग सेहत का ध्यान रखते हुए चाय पीना चाहते हैं उनके लिए ग्रीन टी बेहतर है. Advertisement

कौन-सी चाय आपके शरीर के लिए सही है

कोई एक ऐसी चाय नहीं है जिसे सभी के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी कहा जा सके. कुछ लोगों को ग्रीन टी पीने से बेचैनी होती है तो कुछ को मिल्क टी पीने के बाद भारीपन महसूस होता है. ऐसे में वहीं चाय बेहतर होता है जो शरीर को एनर्जी देता है, डाइजेशन को बेहतर रखता है और मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है. ऐसे में आप बदल-बदलकर चाय पी सकते हैं. कभी-कभी मिल्क टी, काम के समय ब्लैक टी और दिन के बाद के हिस्से में ग्रीन टी पी सकते हैं.

---- समाप्त ----