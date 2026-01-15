Makar Sankrati 2026: मकर संक्रांति की शाम आज बनाएं काली गाजर का हलवा, त्योहार का मजा होगा दोगुना

Kali Gazar ka Halwa: सर्दियों में गाजर का हलवा खाना एक रिवाज जैसा है. सर्दियां आते ही बाजार ताजी-ताजी लाल गाजर से पट जाता है और लोग बड़े चाव से घर में लाल गाजर का हलवा बनाते हैं. लेकिन इस सर्दी में आप गाजर के हलवे से कुछ हटकर ट्राई करना चाहते हैं तो रणवीर बरार स्टाइल काली गाजर का हलवा आपके लिए बेस्ट है. खास बात है कि यह सिर्फ स्वाद और बनावट में ही नहीं बल्कि हेल्थ बेनेफिट्स में भी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.

आज चूंकि देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है. इस मौके पर गुड़ और तिल की मिठाई बनाई जाती हैं लेकिन आप आज शाम ये हलवा बनाकर अपना और अपने परिवार का त्योहार का मजा दोगुना कर सकते हैं. आइए रणवीर बरार की रेसिपी से काली गाजर का हलवा बनाने की ट्रिक जानते हैं.

काली गाजर के हलवे के लिए ये चीजें लाएं

काली गाजर: 1 किलो कद्दूकस की हुई

देसी घी: 4-5 बड़े चम्मच

चीनी: 1 कप (या स्वादानुसार)

हरी इलायची पाउडर: 1 चम्मच

केसर के धागे: कुछ (गर्म दूध में भिगोए हुए)

बादाम: 10-12, कटे हुए

पिस्ता: 10-12, कटे हुए

काजू: 10-12, कटे हुए

किशमिश: 1 बड़ा चम्मच (वैकल्पिक)

काली गाजर का हलवा बनाने का तरीका

रणवीर बरार ने बताया कि सबसे पहले कद्दूकस की गई काली गाजर को साफ करके कुकर में डाल दें. उन्होंने बताया कि लाल गाजर को पकने में करीब सात मिनट लगते हैं तो वहीं काली गाजर को पकने में लगभग 11 मिनट लग सकते हैं. गाजर के साथ ही इसमें दूध और थोड़ा देसी घी भी डाल दें. जब 4 से 5 सीटी आ जाएं और गाजर पकना शुरू हो जाएगी, तब हम इसका ढक्कन खोलकर इसकी भुनाई शुरू करेंगे.

इसके साथ ही थोड़े से बादाम, पिस्ता और साथ ही अपनी पसंद के बाकी ड्राई फ्रूट्स भी काट सकते हैं. रणवीर बरार ने बताया कि ये पुराने लखनऊ में काफी पॉपुलर है.

शक्कर को सबसे आखिर में डालना चाहिए क्योंकि जैसे ही वो हलवे में जाती है गाजर पकना बंद हो जाती है क्योंकि चीनी उसका पानी खींच लेती है. इसलिए जब गाजर पूरी तरह पक जाए तब ही चीनी डालें. चीनी डालने के बाद भी आपको उसे ज्यादा नहीं भूनना है वरना हलवा बहुत गाढ़ा हो जाएगा.

उन्होंने यह भी बताया कि जो ऑथेंटिक हलवे की रेसिपी में बिना खोया के ही होती है. खोया वाला गाजर का हलवे की शुरुआत हलवाइयों ने शुरू की है. इसलिए हमने भी यहां बिना खोया वाला रियल गाजर का हलवा बनाया है.

अब आपको देसी घी गर्म करके उसमें उबली गाजर का मिक्सचर डाल देना है और चीनी भी इसी दौरान मिला देनी है. इसे कुछ देर के लिए भूनना है.

आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन रणवीर बरार भूनती हुई गाजर में हल्का नमक भी मिलाते हैं. क्योंकि उनके मुताबिक इससे मीठी चीजों का टेस्ट बढ़ता है. उन्होंने इसके बाद थोड़ा शहद भी मिलाया.

कुछ देर भूनने के बाद उन्होंने इसमें 2 से 3 बूंद सिरका भी मिलाया. उन्होंने कहा कि काली गाजर में थोड़ा खट्टापन चाहिए होता है. उन्होंने इसमें इलाचयी पाउडर और बिलकुल थोड़ा सा सोंठ पाउडर भी मिलाया. उन्होंने कहा कि इसमें गुलाबजल भी मिलाया जा सकता है. आपका हलवा तैयार है और अब इसे ड्राई फ्रूट्स डालकर सर्व कीजिए.

