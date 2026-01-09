scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Sankrati Special: मकर संक्रांति पर बनाएं हलवाई स्टाइल नरम तिल की बर्फी, भूल जाएंगे लड्डू का स्वाद

मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मिठास घोलने के लिए अक्सर तिल और गुड़ के लड्डू बनते हैं लेकिन इस बार आप कुछ नया ट्राई करते हुए तिल की बर्फी भी बना सकते हैं. यह न केवल स्वाद में लाजवाब होती है बल्कि कड़ाके की ठंड में सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है. यहां हम आपको इसकी आसान और कम समय में तैयार होने वाली रेसिपी बता रहे हैं.

Advertisement
X
मकर संक्रांति पर बनाएं तिल की बर्फी (Photo: ITG)
मकर संक्रांति पर बनाएं तिल की बर्फी (Photo: ITG)

Makar Sankrati 2026: मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है. यह 14 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी. मकर संक्रांति पर तिल की मिठाइयां बनाने का रिवाज है क्योंकि तिल और गुड़ का सेवन इस मौसम में शरीर को गर्माहट और ऊर्जा प्रदान करता है. इस साल अपनी मकर संक्रांति को आप स्वादिष्ट तिल की बर्फी के साथ और खास बना सकते हैं. ये बनाने में भी आसान है और इसका स्वाद ऐसा होगा कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब इसके दीवाने हो जाएंगे.

तिल की बर्फी के हेल्थ बेनेफिट्स
तिल की बर्फी सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि पोषक तत्वों का खजाना है. सफेद और काले दोनों ही तरह के तिल कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स से भरपूर होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं. गुड़ के साथ मिलकर तिल एक ऐसा मिठाई का फॉर्म ले लेता है जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ हेल्दी भी है. इसकी कुरकुरी बनावट और हल्की मिठास सभी को पसंद आती है.

तिल की बर्फी बनाने की आसान विधि (रेसिपी)
सफेद तिल: 1 कप

सम्बंधित ख़बरें

Besan Sheera Benefits
सर्दियों में पीकर सोएं 'बेसन शीरा', आएगी सुकून की नींद! बनाना भी बेहद आसान
Makar Sankranti special til ke ladoo
मकर संंक्रांति पर घर में बनाएं तिल के लड्डू, रणवीर ब्रार ने बताई आसान ट्रिक
dhurandhar actor akshaye khanna
'धुरंधर' एक्टर अक्षय खन्ना नहीं करते ब्रेकफास्ट, जानें इसका शरीर पर क्या होता है असर?
Katrina Kaif Vicky Kaushal (Photo: ITG)
Baby Boy Names: कटरीना कैफ-विक्की कौशल ने बेटे को दिया 'सूर्य' से जुड़ा नाम, खास है मतलब, देखें इससे जुड़े और बेबी नेम्स
Winter Soft Roti Tips
सर्दियों में रोटी नहीं होगी कड़क,अपनाएं ये आसान तरीके, घंटों तक रहेगी नरम

गुड़ (कद्दूकस किया हुआ): तीन चौखाई कप घी

दूध: 2 बड़े चम्मच (ऑप्शनल बर्फी को नरम बनाने के लिए)

मलाई- एक कप

नारियल का बुरादा

घी: 1 बड़ा चम्मच

इलायची पाउडर: छोटा चम्मच (खुशबू के लिए)

गार्निश के लिए: कटे हुए पिस्ते या बादाम (वैकल्पिक)

Advertisement

बनाने की विधि

एक कड़ाही में सफेद तिल को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हल्का सुनहरा होने तक भून लें. ध्यान रहे कि तिल जलने न पाएं वरना तिल कड़वे हो जाएंगे. तिल चटकने लगें और हल्की खुशबू आने लगे तो आंच बंद कर दें और इन्हें एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें. 

ठंडा होने पर भुने हुए तिल को मिक्सी में पाउडर के रूप में पीस लें. 

अबी उसी कड़ाही में घी गरम करें. इसमें दूध या मलाई डालें. आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं. फिर फिर कद्दूकस किया हुआ गुड़. गुड़ को धीमी आंच पर पिघलने दें. गुड़ को तब तक पकाएं जब तक वह पूरी तरह पिघल न जाए और उसमें उबाल न आ जाए. इसके बाद इसमें नारियल का बुरादा मिला दें.

अब पिसे हुए तिल और इलायची पाउडर को पिघले हुए गुड़ में डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इस मिश्रण को तब तक चलाएं जब तक यह कड़ाही का किनारा न छोड़ने लगे.

एक थाली को घी से चिकना कर लें. अब इस मिश्रण को चिकनी की हुई थाली में फैला दें और चम्मच या बेलन की मदद से एक समान मोटाई में सेट करें.

मिश्रण के हल्का गर्म रहते ही चाकू से अपनी पसंद के आकार (चौकोर या बर्फी के आकार में) में काट लें. पूरी तरह ठंडा होने पर टुकड़ों को अलग कर लें. चाहें तो कटे हुए पिस्ते या बादाम से गार्निश कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement