scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर क्यों खाते हैं खिचड़ी... इस बार बनाएं शाही Khichdi, उंगलियां चाटेंगे लोग

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करना और खाना दोनों ही शुभ माना जाता है. लेकिन इस साल आप घर में बनने वाली साधारण खिचड़ी में ड्राई फ्रूट्स और शुद्ध घी से मिलाकर उसे शाही बना सकते हैं. इस खिचड़ी को आपके घर आने वाले मेहमान और बच्चे भी मांग-मांग कर खाएंगे.

Advertisement
X
मकर संक्रांति पर बनाएं शाही खिचड़ी (Photo: ITG)
मकर संक्रांति पर बनाएं शाही खिचड़ी (Photo: ITG)

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है. इस दिन दान-पुण्य करने की परंपरा है. वहीं, उत्तर भारत के कई राज्यों में इस दिन खिचड़ी बनाने की भी परंपरा है. इस दिन खासतौर पर काली दाल यानी उड़द और चावल की खिचड़ी बनती है.

लेकिन क्या आपने सोचा है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी क्यों बनती है. यहां आपको इसका कारण भी बताएंगे. साथ ही इसे नया फ्लेवर देने की ट्रिक भी बताएंगे. आमतौर पर लोग इसे हर साल एक तरह से ही बनाते हैं लेकिन इस बार अपनी सिंपल खिचड़ी को कुछ नया ट्विस्ट दे सकते हैं. 

मकर संक्रांति पर क्यों खाई जाती है खिचड़ी

सम्बंधित ख़बरें

Til papdi Recipe (Photo: ITG)
मकर संक्रांति 2026 पर बनाएं शेफ कुणाल कपूर की खास 'तिल पापड़ी', आ जाएगा मजा
Join Pant Relief (Photo: ITG)
कम उम्र में जोड़ों का दर्द? सर्दियों में इन 5 तेलों की मालिश बनेगी रामबाण
Death Mystery: मौत से पहले दिमाग क्या देखता है? जानें..
लोहड़ी पर पॉपकॉर्न बोनफायर में डालने और खाने की परंपरा है. ( Photo: ITG)
5 मिनट में बनाएं 5 तरह के पॉपकॉर्न, खास बन जाएगी लोहड़ी
दलिया VS उपमा: वजन घटाने के लिए सुबह नाश्ते में क्या खाएं? (Photo- Getty Image)
दलिया या उपमा, नाश्ते में क्या खाना ज्यादा हेल्दी है और किससे घटेगा वजन?

मान्यता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करने से लोगों के ग्रह दोष शांत होते हैं. खिचड़ी पूरी तरह सात्विक आहार होता है जो संयम का संदेश भी देती है. यही कारण है कि स्नान के बाद खिचड़ी का दान कर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने की परंपरा शुरू हुई. 

इस बार बनाएं शाही खिचड़ी

शाही खिचड़ी स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है जिसे घी, मसालों जैसे जीरा, हींग, करी पत्ता, लाल मिर्च, सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है. इसे काजू के तड़के से शाही बनाया जाता है और परोसते समय ऊपर से एक और घी का तड़का लगाया जाता है जिससे यह और भी लजीज बनती है. 

Advertisement

शाही खिचड़ी बनाने का तरीका
सबसे पहले चावल और दाल लें और उसे भिगोकर रख दें. मकर संक्रांति पर उड़द दाल की खिचड़ी बनती है. लेकिन इसके अलावा आप मूंग दाल का भी यूज कर सकते हैं. अब कुकर में छोड़ा सा देसी घी डालें और दाल-चावल को कुकर में डालकर हल्का भूनें.

फिर नमक और हल्दी डालकर पानी डालें और 2-3 सीटी आने तक पकाएं. आप अगर इसमें कोई सब्जी जैसे गोभी, मटर या बीन्स डालना चाहते हैं तो आप इस दौरान छोटा-छोटा चॉप करके ऐसे या फ्राई करके डाल सकते हैं. खिचड़ी का तड़का ऊपर से पड़ रहा है इसलिए खिचड़ी को गीला रखने के लिए ज्यादा पानी डालें.

अब शाही तड़का बनाएं जिसके लिए एक पैन में देसी घी गरम करें. इसमें जीरा, हींग, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, काजू और बारीक कटा लहसुन-अदरक डालकर भूनें. अगर टमाटर डाल रहे हैं तो उसे भी डालकर अच्छी तरह इस मसाले को पकाएं. अब ऊपर से इसमें थोड़ा गरम मसाला और धनिया पाउडर डालें.

मसाला जब अच्छी तरह पक जाए तो यह तड़का खिचड़ी के ऊपर डालें और मिला दें. अब एक पैन में देसी घी लेकर काजू, बादाम या अपनी पसंद के बाकी कोई ड्राई फ्रूट्स को लाइट ब्राउन कलर में फ्राई कर लें. इस तड़के को खिचड़ी के ऊपर डालें और हरे धनिये से सजाकर गरमागरम परोसें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement