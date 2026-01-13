Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर क्यों खाते हैं खिचड़ी... इस बार बनाएं शाही Khichdi, उंगलियां चाटेंगे लोग

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है. इस दिन दान-पुण्य करने की परंपरा है. वहीं, उत्तर भारत के कई राज्यों में इस दिन खिचड़ी बनाने की भी परंपरा है. इस दिन खासतौर पर काली दाल यानी उड़द और चावल की खिचड़ी बनती है.

लेकिन क्या आपने सोचा है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी क्यों बनती है. यहां आपको इसका कारण भी बताएंगे. साथ ही इसे नया फ्लेवर देने की ट्रिक भी बताएंगे. आमतौर पर लोग इसे हर साल एक तरह से ही बनाते हैं लेकिन इस बार अपनी सिंपल खिचड़ी को कुछ नया ट्विस्ट दे सकते हैं.

मकर संक्रांति पर क्यों खाई जाती है खिचड़ी

मान्यता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करने से लोगों के ग्रह दोष शांत होते हैं. खिचड़ी पूरी तरह सात्विक आहार होता है जो संयम का संदेश भी देती है. यही कारण है कि स्नान के बाद खिचड़ी का दान कर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने की परंपरा शुरू हुई.

इस बार बनाएं शाही खिचड़ी

शाही खिचड़ी स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है जिसे घी, मसालों जैसे जीरा, हींग, करी पत्ता, लाल मिर्च, सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है. इसे काजू के तड़के से शाही बनाया जाता है और परोसते समय ऊपर से एक और घी का तड़का लगाया जाता है जिससे यह और भी लजीज बनती है.

शाही खिचड़ी बनाने का तरीका

सबसे पहले चावल और दाल लें और उसे भिगोकर रख दें. मकर संक्रांति पर उड़द दाल की खिचड़ी बनती है. लेकिन इसके अलावा आप मूंग दाल का भी यूज कर सकते हैं. अब कुकर में छोड़ा सा देसी घी डालें और दाल-चावल को कुकर में डालकर हल्का भूनें.

फिर नमक और हल्दी डालकर पानी डालें और 2-3 सीटी आने तक पकाएं. आप अगर इसमें कोई सब्जी जैसे गोभी, मटर या बीन्स डालना चाहते हैं तो आप इस दौरान छोटा-छोटा चॉप करके ऐसे या फ्राई करके डाल सकते हैं. खिचड़ी का तड़का ऊपर से पड़ रहा है इसलिए खिचड़ी को गीला रखने के लिए ज्यादा पानी डालें.

अब शाही तड़का बनाएं जिसके लिए एक पैन में देसी घी गरम करें. इसमें जीरा, हींग, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, काजू और बारीक कटा लहसुन-अदरक डालकर भूनें. अगर टमाटर डाल रहे हैं तो उसे भी डालकर अच्छी तरह इस मसाले को पकाएं. अब ऊपर से इसमें थोड़ा गरम मसाला और धनिया पाउडर डालें.

मसाला जब अच्छी तरह पक जाए तो यह तड़का खिचड़ी के ऊपर डालें और मिला दें. अब एक पैन में देसी घी लेकर काजू, बादाम या अपनी पसंद के बाकी कोई ड्राई फ्रूट्स को लाइट ब्राउन कलर में फ्राई कर लें. इस तड़के को खिचड़ी के ऊपर डालें और हरे धनिये से सजाकर गरमागरम परोसें.

