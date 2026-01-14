scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Sankranti 2026: इन चीजों के बिना अधूरी है मकर संक्रांति... मेहमान के सामने जरूर परोसें, बच्चे भी मांग-मांग कर खाएंगे

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है लेकिन खिचड़ी को आमतौर पर चार चीजों के साथ मिलकर खाया जाता है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी वो चार चीजें हैं जिनके बिना खिचड़ी अधूरी होती है.

Advertisement
X
मकर संक्रांति पर खिचड़ी के साथ खाएं ये चीजें (Photo: ITG)
मकर संक्रांति पर खिचड़ी के साथ खाएं ये चीजें (Photo: ITG)

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति का पर्व कल 15 जनवरी को धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा. इस दिन दान-पुण्य किया जाता है.  मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है. यही वजह है कि खिचड़ी के बिना यह त्योहार अधूरा है और खिचड़ी की थाली बिना उसके 'चार यार' के बिना अधूरी है. ऐसे में यहां हम आपको बता रहे हैं कि खिचड़ी के वो चार साथी कौन हैं जो मिलकर आपकी संक्रांति वाली खिचड़ी को साधारण से शानदार बना सकते हैं.

ये हैं खिचड़ी के चार यार

उत्तर भारत में यह कहावत सदियों से मशहूर है, 'खिचड़ी के हैं चार यार- दही, पापड़, घी और अचार.' 

सम्बंधित ख़बरें

Why do people feel colder in winters
गीले होने या ठंड लगने से नहीं, कमरे में छिपी इस चीज से बीमार होते हैं आप
Kite Flying Safety Tips
मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का मजा न बन जाए सजा!, इन 3 बातों का रखें ध्यान
Makar Sankranti Special Ghughutiya
मकर संक्रांति पर बनाएं उत्तराखंड की मशहूर 'घुघुती', खाते ही खुश हो जाएंगे बच्चे!
Motion Sickness (Photo: ITG)
चलती गाड़ी में क्यों घूमने लगता है सिर और आती है उल्टी? जानें असली वजह
Rujuta Diwekar
'बेटी को शादी की सजा मत दो!', भारतीय पेरेंट्स को न्यूट्रिशनिस्ट की चेतावनी

देसी घी
खिचड़ी का सबसे खास यार है शुद्ध देसी घी. कहते हैं कि बिना घी के खिचड़ी अधूरी है. गरम-गरम खिचड़ी के ऊपर देसी घी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है. देसी घी खिचड़ी में जाकर उसे और टेस्टी बना देता है. यह न केवल स्वाद को दोगुना करता है बल्कि सर्दियों में शरीर को अंदरूनी गर्माहट और ऊर्जा भी देता है.

दही या रायता 
खिचड़ी की तासीर गर्म होती है और दही उसे संतुलित करने का काम करता है. काली दाल की खिचड़ी के साथ ठंडी-गाढ़ी दही परफेक्ट लग सकती है. दही न केवल पाचन में मदद करता है बल्कि थाली को में न्यूट्रिशन भी ऐड करता है. इसलिए खिचड़ी के साथ दही जरूर परोसना चाहिए.

Advertisement

पापड़
गरमा-गरम खिचड़ी के साथ कई जगहों पर पापड़ खाने का रिवाज है. खिचड़ी से पापड़ खाने का मजा ही बदल जाता है. यह खिचड़ी के साथ बहुत ही कंच्री फ्लेवर देता है. मकर संक्रांति पर उड़द दाल के पापड़ का खास महत्व होता है. लेकिन आप चाहें तो कोई भी पापड़ खा सकते हैं.

अचार
अगर आपके घर के लोग खिचड़ी खाने में मुंह बिचकाते हैं को उसे अचार और हरी चटनी के साथ परोसे. खिचड़ी का स्वाद थोड़ा सादा होता है इसलिए अगर आप इसे आम या मिर्च के अचार के साथ खाएंगे तो स्वाद जबरदस्त हो जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement