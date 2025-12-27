Longevity Tips: बिना पैसे खर्च किए पाएं लंबी उम्र! अपोलो डॉक्टर ने बताया लंबा जीने का 'फ्री' वाला तरीका

Longevity Tips: लंबी और हेल्दी लाइफ हर इंसान चाहता है, लेकिन खराब लाइफस्टाइल और डाइट की वजह से लोग अधिकतर बीमारियों से ही घिरे रहते हैं. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर डाइट, एक्सरसाइज और फिटनेस पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन एक जरूरी चीज है जिसे नजरअंदाज कर देते हैं. अगर आपको स्वस्थ और लंबी लाइफ जीनी है तो आप अभी अपनी इस खराब आदत को सुधारना होगा. हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल्स में न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार के अनुसार, लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए नींद सबसे ज्यादा जरूरी है.

डॉ. सुधीर कुमार ने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट पोस्ट में बताया है कि लंबी और हेल्दी लाइफ के लिए डाइट और एक्सरसाइज से भी ज्यादा जरूरी नींद है. उन्होंने एक रिसर्च का जिक्र किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि नींद का सीधा संबंध हमारी उम्र और सेहत से है.यह स्डटी स्लीप एडवांस नाम की मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई, इसमें अमेरिका के अलग-अलग इलाकों के लोगों की नींद और उनकी औसत उम्र का एनालाइज किया गया.

इस रिसर्च में सामने आया कि जो लोग रोजाना 7 घंटे से कम नींद लेते हैं, उनकी उम्र उन लोगों की तुलना में कम पाई गई, जो 7 से 9 घंटे की नींद लेते हैं. खास बात यह है कि यह असर तब भी दिखा, जब डाइट, एक्सरसाइज, आमदनी और हेल्थकेयर जैसी चीजों को ध्यान में रखा गया.

नींद क्यों है इतनी जरूरी?

नींद सिर्फ आराम करने का समय नहीं है, बल्कि यह शरीर की एक बुनियादी जरूरत है. जब हम सोते हैं, तब शरीर खुद को रिपेयर करता है. दिल, दिमाग, इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म सब नींद के दौरान बेहतर तरीके से काम करते हैं. अगर नींद पूरी न हो, तो धीरे-धीरे शरीर पर इसका बुरा असर दिखने लगता है.

नींद की कमी से क्या नुकसान होते हैं?

दिमाग पर असर: कम या बार-बार टूटने वाली नींद से याददाश्त कमजोर होती है. रिसर्च बताती है कि खराब नींद से दिमागी क्षमता घटती है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के शुरुआती संकेत भी जल्दी दिख सकते हैं.

इम्यून सिस्टम कमजोर: नींद की कमी से शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम की क्षमता घट जाती है, जिससे बार-बार बीमार पड़ने का खतरा बढ़ता है.

दिल और शुगर का खतरा: कम नींद लेने वालों में हाई ब्लड प्रेशर, दिल से जुड़ी बीमारियों और डायबिटीज का जोखिम ज्यादा हो सकता है.

मेंटल हेल्थ पर असर: नींद पूरी न होने से स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, एंग्जायटी और डिप्रेशन की समस्या बढ़ सकती है.

कितनी नींद है सही?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, वयस्कों के लिए 7 से 9 घंटे की नियमित नींद सबसे बेहतर मानी जाती है. यह कोई लग्जरी नहीं, बल्कि आपकी सेहत में किया गया एक निवेश है.

अच्छी नींद के लिए आसान टिप्स

रोज एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें

सोने से पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें

देर रात चाय-कॉफी से बचें

हल्का डिनर लें और आरामदायक माहौल में सोएं

सोने से पहले तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन या गहरी सांसों की प्रैक्टिस करें

अगर अनिद्रा या स्लीप एपनिया जैसी समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह लें

