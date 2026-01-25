scorecardresearch
 
बिना पैसे खर्च किए चांदी की तरह चमकेगा चेहरा, 90% लोग नहीं जानते ये सीक्रेट

ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर जाकर महंगे फेशियल या ट्रीटमेंट्स कराना जरूरी नहीं है बल्कि आप घर पर मौजूद चीजों से भी अपनी स्किन को सुंदर और ग्लोइंग बना सकती हैं. यहां हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं जो आपको इंस्टैंट ग्लो दे सकते हैं.

20 मिनट में चमकेगा चेहरा (Photo: ITG)
अक्सर ऐसा होता है जब अचानक किसी शादी, पार्टी या इवेंट का बुलावा आ जाए और आपके पास पार्लर जाने या फिर फेस पर कोई ट्रीटमेंट कराने का समय ना हो. ज्यादातर महिलाएं सोचती हैं कि बिना सैलून में घंटों बिताए  पार्लर ग्लो पाना नामुमकिन है. लेकिन सच तो यह है कि आपकी खूबसूरती को निखारने के लिए हमेशा महंगे ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं होती. घर पर मौजूद कुछ चीजें 20 से 25 मिनट में आपको पार्लर जैसा ग्लो दे सकती हैं. यहां हम आपको घर की चीजों से बने ये कुछ फेस पैक बता रहे हैं जो सिर्फ 25 मिनट में आपकी त्वचा को ऐसा निखार देंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगी.

20 मिनट में चेहरा चमकाएं ये तरीके 
अगर आप चाहती हैं कि बाहर जाने से पहले आपका चेहरा चांद सा दमके तो आप इनमें से कोई भी फेस पैक तैयार होने से पहले अपने फेस पर इस्तेमाल कर सकती हैं और पार्लर जैसा ग्लो घर बैठे हासिल कर सकती हैं.

हल्दी और बेसन

हल्दी स्किन के लिए बेहतरीन होती है. यह आपके चेहर पर इंस्टैंट ग्लो ला सकती है. इसके लिए आप 2 चम्मच बेसन में चुटकी भर हल्दी और थोड़ा गुलाब जल मिलाएं और फिर इसे फेस पर 20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें. यह सदियों पुराना नुस्खा टैनिंग हटाकर चेहरे पर कुदरती लाली लाता है. जब पैक अच्छी तरह सूख जाए तो फिर सादे पानी से चेहरे को साफ कर लें.

शहद और नींबू

इस पैक के लिए 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच नींबू का रस मिलाएं और फेस पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें. यह पैक ब्लीच की तरह काम करता है और चेहरे की गंदगी को साफ कर इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है. 

एलोवेरा और विटामिन-E 

इस पैक के लिए आप फ्रेश एलोवेरा जेल में एक विटामिन-E कैप्सूल मिलाएं. अगर फ्रेश जेल ना मिले तो आप बाजार वाला जेल भी ले सकती हैं. इसके बाद आप इसे फेस पर लगा लें. यह थकी हुई स्किन को तुरंत रिफ्रेश और सॉफ्ट बना देता है.

दही और कॉफी

दही स्किन को अंदर से पोषण देता है. इसके लिए 1 चम्मच दही में आधा चम्मच कॉफी पाउडर मिलाएं. यह डेड स्किन सेल्स को हटाकर चेहरे को चांदी जैसा चमकदार और चिकना बनाता है. इस पैक को लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर सादे पानी से चेहरा धो लें.

