Easy Trick to keep warm in Winter: सर्दियों में ठंडी हवा से सुन्न हो जाती है बॉडी? बाइक चलाने वाले अपनाएं ये ट्रिक

How to keep warm in Winter: कड़ाके की ठंड और शीतलहर में बाइक या ऑटो से सफर करना या उसे चलाना किसी सजा से कम नहीं होता. ठंडी हवाएं नाक, कान, हाथ और यहां तक कि कपड़ों के अंदर तक घुसकर बदन को सुन्न कर देती हैं. अगर ध्यान न दिया जाए तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं. लेकिन कई लोग भारी-भरकम जैकेट या कोट पहनने से कतराते हैं तो ऐसे लोगों के लिए एक बेहतरीन जुगाड़ मौजूद है जिससे वो बिना हेवी जैकेट पहने खुद को गर्म रख सकते हैं और बर्फीली हवाओं से बच सकते हैं.

ठंडी हवाओं से बताएगा अखबार

आपको हैरानी होगी लेकिन अगर कुछ समझ ना आए तो अखबार आपके काफी काम आ सकता है. बाइक चलाते समय सीने पर हवा का सीधा दबाव पड़ता है. ऐसे में आप जैकेट के अंदर सीने की तरफ एक अखबार या कार्डबोर्ड की लेयर रख सकते हैं. यह हवा को अंदर घुसने से रोकने के लिए विंड शील्ड की जगह काम करेगा जो इंस्टैंट, सस्ता और असरदार जुगाड़ है.

कपड़ों की लेयरिंग करें

कड़ाके की ठंड में एक मोटे स्वेटर के बजाय पतले-पतले 2-3 कपड़े पहनें जिसमें सबसे पहले वॉर्मर पहने. इससे कपड़ों हवा अंदर नहीं जा पाती और शरीर गर्मी को बाहर नहीं जाने देता.

हाथों और पैरों को भी बचाएं

बाइक चलाते समय हाथ सुन्न होते हैं. इसलिए दास्ताने पहनने से पहले हाथों में सर्जिकल ग्लव्स या प्लास्टिक की थैली पहन लें. इससे हवा बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगी.

सही हेलमेट और मफलर का करें यूज

सर्दियों में कोशिश करें कि आप फुल फेस हेलमेट यानी जिसमें पूरा सिर अंदर रहता है, उसका इस्तेमाल करें. ये ना केवल सुरक्षा के लिहाज से सबसे बेस्ट होता है बल्कि आपकी सर्दी में बढ़िया सुरक्षा भी करता है. इसके अलवा गर्दन को मफलर से अच्छे से कवर करें ताकि हवा गर्दन के रास्ते शरीर के अंदर ना जा सके.

