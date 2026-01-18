scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Skin Care: पार्लर का चक्कर छोड़ें! करीना कपूर की डायटीशियन के इन 4 टिप्स से पाएं ग्लोइंग स्किन

Skin Care Tips: सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर का कहना है कि स्किन को लंबे समय तक हेल्दी और सुंदर बनाए रखने में महंगे प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि सही खानपान और आदतें मदद करती हैं. उन्होंने स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए 4 स्टेप स्किनकेयर रूटीन भी बताया जिसे आप आसानी से अपनी डेली लाइफ में अपना सकते हैं.

Advertisement
X
ग्लोइंग स्किन पाने के लिए करें ये 4 काम (Photo- Pixabay & Instagram@/Rujuta Diwekar)
ग्लोइंग स्किन पाने के लिए करें ये 4 काम (Photo- Pixabay & Instagram@/Rujuta Diwekar)

अच्छी स्किन के लिए जरूरी नहीं है कि आप महंगे प्रोडक्ट्स में पैसा खर्च करें या फिर कोई भारी-भरकम स्किन केयर रूटीन फॉलो करें. कई बार सिंपल और रोजाना की छोटी-छोटी आदतें ही स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद करती हैं.

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर जो करीना कपूर जैसे कई स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं, उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने आसान और बजट-फ्रेंडली 4 स्टेप स्किनकेयर रूटीन बताया. उनका कहना है कि अच्छी स्किन के लिए महंगी क्रीम या सीरम नहीं बल्कि सही लाइफस्टाइल की जरूरत होती है.

स्टेप 1: शरीर को हाइड्रेट रखें
रुजुता दिवेकर के मुताबिक, ग्लोइंग स्किन पाने की दिशा में पहला कदम खुद को हाइड्रेट रखना है. इसके लिए जितना हो सके उतना पानी पिएं. वह कहती हैं कि मैं प्यास लगने का इंतजार नहीं करती. जहां पानी दिखता है, वहीं पी लेती हूं. पानी पास में रहता है इसलिए बार-बार पीना आसान हो जाता है. इससे शरीर और स्किन दोनों हाइड्रेट रहते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Priyanka Chopra's beauty secrets
ठंडे में प्रियंका चोपड़ा ने बर्फ के पानी में डुबाया फेस, इससे चेहरे पर क्या पड़ेगा असर?
Russian Girls Beauty Secrets
रशियन लड़कियों की तरह दिखना है खूबसूरत? घर पर आजमाएं ये देसी तरीके
japanese principle
खूबसूरती का जापानी तरीका... झुर्रियों में भी कैसे दिखते हैं इतने सुंदर? आप भी आजमाएं
Watermelon Seeds For Skin
चेहरे पर आएगी शीशे जैसी चमक! तरबूज के बीजों का रोजाना ऐसे करें इस्तेमाल
New Year 2026 Beauty Tips
नए साल में फेस को बनाना है ग्लोइंग, पहले दिन से अपनाएं ये 8 आसान आदतें

स्टेप 2: अच्छी नींद लें
अच्छी स्किन के लिए पूरी नींद लेना बेहद जरूरी है. रुजुता बताती हैं कि वह ज्यादातर रातों में 9:30 से 10 बजे के बीच सो जाती हैं. जब तक कोई सफर या इमरजेंसी न हो, वो देर रात तक जागने से बचती हैं. उनका मानना है कि समय पर सोने से शरीर को पूरा आराम मिलता है और इसका असर सीधे स्किन पर दिखता है.

Advertisement

स्टेप 3: रोजाना एक्सरसाइज करें
रुजुता दिवेकर फिटनेस को अपनी डेली लाइफ का अहम हिस्सा मानती हैं. वह कहती हैं कि एक्सरसाइज न तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए और न ही बहुत कम, बस इतनी हो कि इसे हर हफ्ते रोजाना किया जा सके. एक वर्किंग महिला होने के नाते वह रोज सुबह 9 बजे से पहले अपनी एक्सरसाइज पूरी कर लेती हैं. उनका मानना है कि रोजाना थोड़ी-सी फिजिकल एक्टिविटी शरीर और स्किन दोनों के लिए फायदेमंद होती है.

स्टेप 4: स्किनकेयर वीडियो के चक्कर में न पड़े
रुजुता स्किनकेयर से जुड़े ट्रेंड्स और बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावों से दूरी रखने की सलाह देती हैं. वो कहती हैं कि वो ऐसे वीडियो नहीं देखतीं जो किसी खास स्किनकेयर रूटीन या एंटी-एजिंग प्रोडक्ट्स का दावा करते हो. न ही वो उन चीजों पर भरोसा करती हैं जो उम्र से 20 साल छोटा दिखने का वादा करती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement