Winter Soups: हड्डियों को फौलाद बनाता है ये खास सूप, करीना कपूर भी हैं इसकी मुरीद

Winter Soups: नॉन वेजिटेरियन्स लोगों के बीच बोन ब्रॉथ (Bone Broth) यानी हड्डियों का सूप काफी पॉपुलर है जिसका स्वाद और सेहत दोनों के लिए सेवन किया जाता है. यह सूप जानवरों की हड्डियों और उसके ऊतकों (Connective tissues) से तैयार किया जाता है. सर्दियों में खासतौर पर इसका सेवन बहुत बढ़ जाता है क्योंकि यह शरीर को गर्माहट देता है बल्कि कई बीमारियों से भी बचाता है.

बोन ब्रॉथ क्या है

बोन ब्रॉथ बकरी, भेड़ या गाय के खुरों (पैर के निचले हिस्से) की हड्डियों और मांस को मसालों, अदरक, लहसुन और प्याज के साथ धीमी आंच पर पकाकर बनाया जाता है. यह हड्डियों को मजबूत करने, इम्युनिटी बढ़ाने और जोड़ों के दर्द में राहत देने के लिए जाना जाता है खासकर सर्दियों में इसका सेवन शरीर को गर्माहट देता है.

इसके फायदे क्या हैं

यह सूप बाकी सूप से अलग होता है. इसे बनाने के लिए हड्डियों को सिरके के साथ 12 से 48 घंटों तक धीमी आंच पर उबाला जाता है. सिरका हड्डियों के भीतर मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे खनिजों को पानी में खींचने में मदद करता है.

बॉलीवुड की करीना कपूर खान से लेकर हॉलीवुड की एक्ट्रेस सलमा हायेक भी अपने फैन्स के साथ हड्डियों के सूप के शेयर कर चुकी हैं.

1. जोड़ों और हड्डियों की मजबूती

बोन ब्रॉथ कोलेजन (Collagen) का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है. उबलने के दौरान कोलेजन जिलेटिन में बदल जाता है जो जोड़ों के बीच घर्षण कम करने और उन्हें लचीला बनाने में मदद करता है. इसमें ग्लूकोसामाइन भी होता है जो जोड़ों के दर्द में राहत देता है.

2. पाचन और आंतों की सेहत

इसमें मौजूद अमीनो एसिड (जैसे ग्लूटामाइन) आंतों की दीवारों को रिपेयर करते हैं. यह 'लीकी गट' जैसी समस्याओं को ठीक करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है.

3. चमकती त्वचा और मजबूत बाल

सलमा हायेक जैसे सेलिब्रिटीज इसका सेवन त्वचा को जवान और चमकदार बनाए रखने के लिए खूब करती हैं. कोलेजन त्वचा की झुर्रियों को कम करता है और बालों व नाखूनों को मजबूती प्रदान करता है.

4. नसों और मांसपेशियों के लिए वरदान

बोन ब्रॉथ में मौजूद खनिज नसों के बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं. यह शरीर में सूजन को कम करने वाला एक शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रिंक भी है.

5. बेहतर नींद और मानसिक शांति

बोन ब्रॉथ में ग्लाइसिन नामक अमीनो एसिड होता है जो दिमाग को शांति देने और रात में गहरी सुकून भरी नींद लेने में मदद करता है.

इसे कैसे बनाएं

बोन ब्रॉथ के लिए बकरी, भेड़ या गाय के पैर के निचले हिस्से की हड्डियों को पानी, 2 चम्मच सेब का सिरका, नमक और कुछ सब्जियों (गाजर, लहसुन, प्याज) के साथ एक बड़े बर्तन में डालें और कम से कम 12-15 घंटे तक धीमी आंच पर उबलने दें. अंत में इसे छान लें और गर्मा-गर्म पिएं. इसे फ्रिज में रखने पर यह जेली जैसा जम जाता है जो इसके शुद्ध और कोलेजन से भरपूर होने की पहचान है. आप इसे इस्तेमाल से पहले दोबारा गर्म कर लें.

