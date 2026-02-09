scorecardresearch
 
मैजिक या शॉर्टकट नहीं, 'दृश्यम' एक्ट्रेस ने 60 दिनों में कैसे घटाया 15 किलो वजन? इशिता ने खुद बताया सच

फिल्म 'दृश्यम' फेम इशिता दत्ता ने अपनी चौंकाने वाली वेट लॉस जर्नी का खुलासा किया है. दूसरी डिलीवरी के बाद महज 2 महीने में 15 किलो वजन कम करने के पीछे कोई डाइट प्लान नहीं, बल्कि एक बीमारी थी, इशिता ने इसे 'मैजिक' नहीं बल्कि एक चुनौतीपूर्ण सफर बताया है.

इशिता की सर्जरी के बाद वजन कम हुआ. (PHOTO:ITG)
Ishita Dutta weight loss secret: फिल्म दृश्यम में अजय देवगन की बड़ी बेटी का रोल निभाकर फेम पाने वाली एक्ट्रेस इशिता दत्ता अपने वेट लॉस को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. दो बच्चों की मां इशिता ने हाल ही में बताया है कि कैसे दूसरी डिलीवरी के बाद उन्होंने 2 महीने में 15 किलो वजन कम  किया था. अक्सर ही प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं का वजन तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे कम करना सबसे मुश्किल होता है. डिलीवरी के बाद भी वजन घटने की बजाय स्पीड से बढ़ता है,लेकिन इशिता का महज 2 महीने में ही काफी घट गया था. आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी, अब एक्ट्रेस ने खुद खुलासा किया है. 

प्रेग्नेंसी के दौरान क्या मुश्किलें आईं?

इशिता ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी प्रेग्नेंसी के पहले दो ट्राइमेस्टर बहुत अच्छे रहे, जिसमें वो घूमीं, काम किया, अच्छा खाना खाया और सब कुछ नॉर्मल था. लेकिन छठे महीने में उन्हें प्रीमैच्योर डिलीवरी का खतरा हो गया, जिसके कारण डॉक्टरों ने उन्हें पूरा बेड रेस्ट की सलाह दे दी थी. 

प्रेग्नेंसी में पता चली नई बीमारी

इशिता ने बताया कि प्रेंग्नेंसी के दौरान उनको एक दिन तेज पेट में दर्द हुआ था, कई बार हॉस्पिटल तक जाना पड़ा. तब टेस्ट में मालूम चला कि उनको गॉलब्लैडर स्टोन यानी पित्त की पथरी हो गई है. अब उनके लिए मुश्किल यह थी कि वो प्रेग्नेंट थी और ऐसे में ना तो उनका ऑपरेशन हो सकता था और ना ही वो कोई पेन किलर खा सकती थीं. 

A post shared by Ishita Dutta Sheth (@ishidutta)

डिलीवरी के बाद भी आसान नहीं था सफर

उसके बाद उनके लिए प्रेग्नेंसी उनके लिए बहुत दर्दभरी रही, उनको असहनीय दर्द होता था. फिर आठवें महीने में ही उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया. हालांकि यहां भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर ने साफ कहा कि डिलीवरी के बाद एकदम से सर्जरी नहीं कर सकते हैं. वह ब्रेस्टफीडिंग कर रही थीं और शरीर को रिकवर होने में समय लग रहा था, इसलिए लगभग 40 दिन बाद गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हुआ. 

वेट लॉस की पीछे का असली सच

इशिता ने बताया कि ऑपरेशन के बाद भी धीरे-धीरे ही उनकी रिकवरी हुई और इस दौरान उनको सख्त डाइट फॉलो करनी पड़ी. इसलिए उनका वजन किसी डाइट प्लान या एक्सरसाइज से नहीं, बल्कि बीमारी, सर्जरी, बैलेंस डाइट और लंबे समय की रिकवरी की वजह से कम हुआ. यह कोई  मैजिक या शॉर्टकट नहीं है. 

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी देने के लिए है, इसे डॉक्टर की सलाह न मानें. अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी है, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.
 

