सर्दियों में बर्तन धुलने में कांप जाती है रूह तो अपनाएं ये ट्रिक, ना हाथ होंगे सुन्न और ना लगेगी कंपकंपी

Winter Hacks: सर्दियों में बर्तन और कपड़े धोने जैसे पानी में किए जाने वाले काम डराते हैं क्योंकि सर्दी में पानी बर्फ जैसा ठंडा होता है और पानी में हाथ डालते ही न केवल शरीर में कंपकंपी छूटती है बल्कि उंगलियां सुन्न और स्किन ड्राई भी हो जाती है. कई बार हम इन कामों को टालते रहते हैं जिससे सिंक में बर्तनों का ढेर लग जाता है. ऐसे में यहां हम आपको कुछ ऐसे स्मार्ट हैक्स बता रहे हैं जिसकी मदद से कड़ाके की ठंड में भी बर्तन थोना आपको आफत नहीं लगेगा.

सर्दियों में बर्तन धोने के लिए अपनाएं ये तरीके

1. रबर के ग्लव्स पहनें

ठंडे पानी में बर्तन धुलने के लिए रबर के दस्ताने पहनाना बढ़िया तरीका है. ये सर्दियों में बर्तन और कपड़े धोने में आपके लिए बेहद मददगार होते हैं. दस्ताने न केवल आपके हाथों को गीला होने से बचाते हैं बल्कि पानी की ठंडक को भी स्किन तक नहीं पहुंचने देते जिससे आपकी हाथ की कोमलता भी सुरक्षित रहती है.

2. गुनगुने पानी का इस्तेमाल

आप चाहें तो एक बड़े बर्तन में पानी को गर्म करके भी बर्तन धुल सकते हैं. गुनगुना पानी चिकनाई को तुरंत साफ करता है जिससे बर्तन बिना ज्यादा मेहनत के साफ हो जाते हैं.

3. बर्तन को पानी में भिगोएं

बर्तनों को सीधे ठंडे पानी में रगड़ने के बजाय सिंक में थोड़ा गर्म पानी और लिक्विड सोप डालकर बर्तनों को 10 मिनट के लिए छोड़ दें. इससे बर्तनों पर जमी गंदगी और तेल फूल जाता है. इसके बाद आपको बस हल्के हाथ से स्पंज घुमाना होगा और बर्तन साफ हो जाएंगे.

4. ब्रश का इस्तेमाल करें

बर्तन पर लगी जूठन और चिकनाई को साफ करने के लिए लंबे हैंडल वाले ब्रश का इस्तेमाल करें. इससे बर्तनों की गहराई तक सफाई करते हैं और आपके हाथ भी पानी से दूर रहते हैं.

5. धीमे-धीमे काम करें

बर्तनों का ढेर लगाने के बजाय जैसे ही कोई बर्तन गंदा हो तो उसे तुरंत धो लें. दिन भर बर्तनों को जमा करने से उन्हें धोने में टाइम भी ज्यादा खर्च होता है और आपको देर तक ठंडे पानी में काम करना पड़ता है जिससे हाथ सुन्न हो जाते हैं.

