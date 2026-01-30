scorecardresearch
 
Woolen Clothes Care: मोटी जैकेट और स्वेटर की सर्दियों में कैसे करें देखभाल? अपनाएं ये आसान तरीके, जल्दी नहीं होंगे खराब

सर्दियों में ऊनी कपड़ों की सही देखभाल उन्हें सालों तक नया बनाए रखती है. इस गाइड में जानें कि क्यों स्वेटर को गर्म पानी की जगह ठंडे पानी से धोना चाहिए, सही डिटर्जेंट का चुनाव कैसे करें और हाथों से धुलाई क्यों जरूरी है, ताकि आपके महंगे विंटर वियर की चमक और गर्माहट बरकरार रहे.

ऊनी कपड़ों का फैब्रिक गर्म पानी से खराब हो जाता है. (PHOTO:ITG)
Take Care of Woolen Clothes: ठंड के मौसम में लोग मोटी-मोटी जैकेट और स्वेटर पहनते हैं, ताकि बर्फ जैसी हवाओं से खुद को बचा सकें. सर्दियों में ऊनी कपड़ों की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी होता है, अगर आप ऊनी कपड़ों को ठीक से और संभालकर रखते हैं तो वो लंबे समय तक चलते हैं. इसलिए सर्दियों के ऊनी कपड़ों की देखभाल करना सबसे अहम चीज है, जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं. जिसकी वजह से ठंड के कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं. ऐसे में सर्दियों में ही यह जानना जरूरी है कि ऊनी कपड़ों को देखभाल कैसे की जाए कि वो सालों तक गर्म रखें और सही रहें.

ऊनी कपड़ों की देखभाल कैसे करें?

गर्मियों और सर्दियों के कपड़ों में काफी फर्क होता है, इसलिए आप दोनों को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं. ऊनी कपड़ों को सही देखभाल की जरूरत होती है, तभी वो लंबे समय तक शरीर को गर्म कर पाते हैं. इसलिए सिर्फ स्वेटर और कार्डिगन को स्टाइल करना नहीं बल्कि उनको ठीक से रखना भी सीखें.

सिर्फ ठंडे पानी से धोएं

ठंड में लोग गर्म पानी से कपड़े धोना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहां आपको यह समझने की जरूरत है कि गर्म कपड़ों को गर्म पानी से धोने से आप जल्दी खराब कर रहे हैं. गर्म पानी से स्वेटर को धोने से उनके रेशे निकलने लगते हैं और उनको शिंक भी कर देता है जो ठीक नहीं होते हैं. इसलिए जितना हो सके कपड़े धोते समय ठंडा पानी का इस्तेमाल करें.

गर्म कपड़ों को कम धोएं

दूसरी सबसे जरूरी बात ये है कि गर्म कपड़ों को जितना हो सके कम धोएं. बाकी कपड़ों की तरह ऊनी स्वेटर, शॉल और जैकेट को बार-बार नहीं धोते हैं, वरना यह जल्दी खराब होने लगते हैं. क्योंकि इनमें लैनोलिन होता है जो ऊनी कपड़ों से नेचुरली ही गंदगी और बदबू दूर रखता है. 

हाथ से धोना सबसे सही तरीका

ऊनी कपड़ों को मशीन में धोने की बजाय अपने हाथों से धोएं,क्योंकि ये नाजुक होते हैं जो मशीन में धोने से खराब होने लगते हैं. स्वेटर और जैकेट को इस वजह से कई बार लोग ड्राईक्लीन करवाते हैं, क्योंकि घर पर धोने से वो खराब हो जाते हैं. इसलिए ऊनी कपड़ों को हमेशा हल्के हाथों से धोएं और उन पर कोई ब्रश न चलाएं.

Photo: Pexels

डिटर्जेंट का सही चुनाव करें

मोटे स्वेटर और जैकेट को सिर्फ हाथ से धोना काफी नहीं है, बल्कि आपको उनके लिए सही डिटर्जेंट की भी जरूरत है. हार्ट डिटेर्जेंट से आप ऊनी कपड़ों को अगर वॉश करते हैं तो वो फैब्रिक की सॉफ्टनेस जल्दी कम हो जाती है. इसलिए हमेशा अपने घरों में ऊनी कपड़ो के लिए  माइल्ड वूल डिटर्जेंट रखें, क्योंकि आपकी एक गलती आपके महंगे स्वेटर को खराब कर सकती है. 

