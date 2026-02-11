scorecardresearch
 
Soft Roti Tips And Tricks: ठंड में भी रोटियां नहीं होंगी सख्त, लंबे समय तक रहेंगी नरम, बस आटा गूंथते वक्त अपनाएं ये नुस्खे

Soft Roti Tips And Tricks: सर्दियों में अक्सर रोटियां जल्दी सख्त हो जाती हैं. इसका कारण आपकी आटा गूंथने में की जाने वाली गलतियां होती हैं. अगर आप दादी-नानी के आसान नुस्खों से आटा गूंथेंगे तो रोटी लंबे समय तक नरम रह सकती है.

सॉफ्ट रोटी बनाने के लिए आटा सही ढंग से गुंथा होना चाहिए. (Photo: ITG)
Soft Roti Tips And Tricks: ठंड के मौसम में हाथ-पैरों के साथ-साथ घर में बनने वाली रोटियां भी ठिठुरी सी लगने लगती हैं. जी हां, क्या आपने कभी आपने नोटिस किया है कि ठंड के मौसम में रोटी बनाना मुश्किल सा हो जाता है? गर्मियों में जहां रोटियां आराम से बन जाती हैं, वही सर्दियों में सख्त और सूखी हो जाती हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी बेलते वक्त टूटने भी लगती हैं. तवे से उतारते ही रोटी का कड़क हो जाना कई बार पूरा खाने का मजा खराब कर देता है.

अब आप कहेंगे कि ये तो उसके साथ होता है जिसने अभी नई-नई रोटियां बनानी सीखी हों. अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं क्योंकि काफी समय से रोटियां बना रही गृहणियों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है. लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सर्दियों में भी बिल्कुल नरम रोटियां बना सकते हैं. रोटी को नरम बनाने के लिए छोटी-छोटी आदतों पर ध्यान देना जरूरी है. अगर इन बातों को थोड़ा समझ लिया जाए, तो सर्दी हो या कोई भी मौसम, रोटियां हर बार नरम और स्वादिष्ट बन सकती हैं.

सही मात्रा में पानी डालें: अगर आप चाहते हैं कि रोटी सॉफ्ट बने तो इसके लिए आटा गूंथते समय पानी की मात्रा सही होना बहुत जरूरी है. कई बार आप जल्दी में एक साथ ज्यादा पानी डाल देते हैं, जिससे आटा ठीक से नहीं गूंथ पाता. इसलिए पानी हमेशा थोड़ा-थोड़ा डालें और आराम से आटा गूंथें. अगर आटा बहुत सख्त होगा तो रोटी कड़क बन जाएगी और अगर बहुत ढीला होगा तो रोटी न तो अच्छे से फूलेगी और न ही नरम बनेगी. ऐसे में आटा ना ज्यादा सख्त गुंथा होना चाहिए और न ही ढीला.

आटे को रेस्ट जरूर दें: अक्सर लोग जल्दबाजी में आटा गूंथते ही रोटियां बेलना शुरू कर देते हैं. ये जल्दबाजी रोटियों के सख्त बनने का कारण बनती है. आटा गूंथने के बाद उसे 15–20 मिनट तक गीले कपड़े से ढककर रखना बहुत जरूरी होता है. इससे आटे को सेट होने का समय मिलता है. जब आटे को रेस्ट मिलता है तो रोटियां बेलने में आसान होती हैं, फटती नहीं हैं और पकने के बाद भी मुलायम रहती हैं.

आटे में तेल या घी मिलाना फायदेमंद: अगर आप चाहते हैं कि रोटियां देर तक नरम रहें, तो आटा गूंथते समय उसमें 1 छोटा चम्मच तेल या घी जरूर मिलाएं. जब आप तेल या घी आटे में गूंथते समय डालते हैं तो ये उसे सूखने से बचाता है और उसमें अच्छा लोच लाता है, जिससे रोटियां बेलने में आसान होती हैं और पकने के बाद भी सख्त नहीं होतीं.

तवा सही से गर्म होना बहुत जरूरी: अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटी नरम बने तो तवे का सही ढंग से गर्म होना बहुत जरूरी है. बहुत ठंडे तवे पर डाली गई रोटी ठीक से पकती नहीं और बहुत ज्यादा गरम तवे पर रोटी ऊपर से जल जाती है, लेकिन अंदर से सख्त रह जाती है. इसलिए तवा हमेशा मीडियम आंच पर अच्छी तरह गर्म करें. 

पकी रोटी को खुला न छोड़ें: रोटी तवे से उतरते ही अगर उसे ऐसे ही खुला रख दिया जाए, तो वह जल्दी ठंडी होकर सख्त हो जाती है. इसलिए रोटी बनते ही उसे किसी ऐसे बर्तन में रखें जिसे ढंका जा सके या किसी साफ कपड़े में लपेट दें. इससे रोटी की गर्मी और नमी बनी रहती है. 

