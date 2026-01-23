क्या 40 से कम है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल? बिना दवा HDL बढ़ाने के लिए तुरंत बदलें ये 5 आदतें, डॉक्टर ने गिनाईं

How To Increase Good Cholesterol: समय के साथ-साथ लोगों का रहन-सहन ही नहीं बल्कि उनका खान-पान भी काफी बदल चुका है. बिजी लाइफ के चलते आजकल लोग बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर इसका बुरा असर भी पड़ रहा है.

भारतीयों में कम उम्र में ही हार्ट अटैक के मामले पिछले कुछ समय से तेजी से बढ़े हैं, जिसकी कई वजह हो सकती हैं. लेकिन एक वजह यह भी है कि भारतीयों में ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से उनमें बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा गुड कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले थोड़ी अधिक होती है. इसी वजह से भारतीय और एशियाई लोगों को काफी जल्दी ही हार्ट डिजीज अपनी चपेट में ले लेती हैं.

क्या HDL बढ़ाने की कोई दवा होती है?

बैड कोलेस्ट्रॉल हाई होने पर लोग कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, इसलिए समय रहते ही हमें गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए सही कदम उठाने चाहिए. इस बारे में कार्डियोलॉजिस्ट डॉ प्रवीण चंद्रा ने बताया, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की कोई दवा नहीं है, इसे आप सिर्फ अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल से ही बढ़ा सकते हैं.

डॉ प्रवीण चंद्रा का कहना है कि अगर भारतीयों का गुड कोलेस्ट्रॉल 35-40 से ऊपर है तो अच्छा माना जाता है और अगर किसी का 50 से ऊपर है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है.

कैसे बढ़ाएं गुड कोलेस्ट्रॉल?

डॉ प्रवीण चंद्रा के अनुसार, गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाने की कोई दवाई नहीं है, लेकिन आप इसे अपनी लाइफस्टाइल में कुछ छोटे बदलाव के जरिए ही बदल सकते हैं. जिन लोगों में गंदा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, वो लोग सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें.

गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए बदलें ये 5 आदतें

स्मोकिंग छोड़ दें

बैलेंस डाइट लें

रोजाना एक्सरसाइज करें

फल-सब्जी ज्यादा खाएं

कार्बोहाइटेड्स कम करें

डेयरी प्रोडक्ट भी लिमिट में इस्तेमाल करें.

गुड कोलेस्ट्रॉल को कैसे बढाएं?

अच्छा कोलेस्ट्रॉल को दिल का रक्षक कहा जाता है और इसे बढ़ाने के लिए कुछ आसान घरेलू और साइंटिफिक तरीके हैं.

इन फूड्स को खाएं

ओट्स, दलिया

बादाम, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स

एवाकाडो, ऑलिव ऑयल और फैटी फिश

फल और सब्जियां खाएं

रोजाना एक्सरसाइज करें

रोज अगर आप 30 मिनट तेज वॉक करें, साइकिल चलाना, स्विमिंग या योगा करते हैं, तो इससे शरीर का HDL (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) बढ़ सकता है

नियमित एक्सरसाइज से HDL लगभग 5–10 पॉइंट तक बढ़ने में मदद मिलती है.

खासकर योगासन जैसे कपालभाति, भुजंगासन और सूर्य नमस्कार शरीर को एक्टिव रखते हैं, मेटाबॉलिज्म सुधारते हैं और दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं.

आसान शब्दों में कहें तो रोजाना थोड़ा पसीना बहाने से दिल मजबूत रहता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है.

डॉ. चंद्रा ने बताया कि भारतीय लोगों के शरीर की संरचना ही ऐसी है कि उनको अधिक काम करना चाहिए, कम खाना चाहिए और जितना हो सके उतना चलना चाहिए. इससे उनके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अपने आप ही धीरे होने लगेगी.

इसलिए अगर आप दिल से जुड़ी किसी भी बीमारी से दूर रहना चाहते हैं तो अपने खाने का ध्यान रखें. अपनी थाली से प्रोसेस्ड फूड तो बिल्कुल ही गायब कर दें, इसके साथ ही जितना हो सके, हेल्दी फूड को ही अपने तीनों मील में शामिल करें.

