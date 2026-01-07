scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How to clean worms: पालक, फूल और पत्तागोभी में रेंग रहे कीड़े ऐसे होंगे साफ, How to clean worms: पालक, फूल और पत्तागोभी में रेंग रहे कीड़े ऐसे होंगे साफ, अपनाएं ये आसान ट्रिक्स

How to clean worms: पालक, गोभी और फूलगोभी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों में अक्सर कीड़े होते हैं जो सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं. कई बार ये इतनी अंदर तक छिपे होते हैं जिससे इन्हें सिर्फ पानी से धोना काफी नहीं होता. यहां हम आपको इन्हें साफ करने के आसान और असरदार तरीके बता रहे हैं.

Advertisement
X
सब्जी से कीड़े निकालने के आसान टिप्स (Photo: ITG)
सब्जी से कीड़े निकालने के आसान टिप्स (Photo: ITG)

How to clean worms: सर्दियों में पालक, मेथी, गोभी और पत्तागोभी जैसी हरी सब्जियां खूब खाई जाती हैं. सब्जी के अलावा ये पराठे, पूड़ी जैसी तमाम चीजों में इस्तेमाल होती हैं. लेकिन पत्तेदार सब्जियों में कीड़े (खासकर छोटे हरे इल्लियां या एफिड्स) होते हैं. ये कीड़े अक्सर पत्तों की परतों के बीच छिपे होते हैं जो इतने छोटे होते हैं और दिखाई नहीं देते हैं. इन कीड़ों वाली सब्जियां खाने से शरीर में हानिकारक जर्म्स जा सकते हैं. इसलिए कई बार इन्हें सिर्फ पानी से धोना काफी नहीं होता. यहां हम आपको पालक और गोभी जैसी सब्जियों को पूरी तरह साफ करने और कीटाणुमुक्त बनाने के लिए आसान तरीके बता रहे हैं.

1. गुनगुना पानी और नमक
नमक एक बेहतरीन प्राकृतिक कीटाणुनाशक है. इसलिए इसका इस्तेमाल सब्जियों को साफ करने के लिए किया जा सकता है. आप एक बड़े बर्तन में हल्का गुनगुना पानी लें और उसमें 2 चम्मच नमक मिलाएं. इसके लिए कटी हुई या साबुत पत्तियों को 10-15 मिनट के लिए इस पानी में भिगो दें. नमक के कारण पत्तों में छिपे कीड़े मरकर नीचे बैठ जाएंगे. इसके बाद सब्जी को साफ पानी से 2 बार धो लें.

2. सिरका का इस्तेमाल
सिरका बैक्टीरिया और बारीक कीड़ों को मारने में बहुत मददगार है. हिस्सा पानी और 1 हिस्सा सफेद सिरका मिलाएं. इस घोल में सब्जियों को 5-10 मिनट तक रखें. यह न केवल कीड़े निकालता है बल्कि सब्जियों पर मौजूद पेस्टिसाइड्स के असर को भी कम करता है.

सम्बंधित ख़बरें

Washing clothes in winter
ठंड में कपड़े धोने में आती है आफत तो अपनाएं ये ट्रिक, नहीं कांपेंगे हाथ
Watermelon Seeds For Skin
चेहरे पर आएगी शीशे जैसी चमक! तरबूज के बीजों का रोजाना ऐसे करें इस्तेमाल
avneet kaur
ब्लैक डीपनेक गाउन में दिखा अवनीत कौर का ग्लैमरस अंदाज, फैंस की ठहरी निगाहें, देखें तस्वीरें
सर्दियों में दही खाना चाहिए या नहीं? (Photo- Pixabay)
सर्दियों में दही खाना फायदेमंद है या नुकसानदायक? जानिए पूरा सच
desi ghee Health Benefits
देसी घी बढ़ाता है कोलेस्ट्रॉल... जेनेलिया डिसूजा के बयान पर छिड़ी बहस

3. बेकिंग सोडा का घोल
अगर आपको डर है कि कीड़ों के साथ-साथ रसायनों का भी छिड़काव किया गया है तो बेकिंग सोडा बेस्ट है. लीटर पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा घोलें. पालक या पत्तागोभी को इसमें 10 मिनट के लिए छोड़ दें फिर ठंडे पानी से रगड़कर साफ करें.

Advertisement

सब्जियों की सफाई के लिए खास टिप
फूलगोभी या पत्तागोभी के अंदरूनी हिस्से तक सफाई के लिए पत्ता गोभी के ऊपर की 2-3 परतों को हमेशा हटा देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गंदगी और कीड़े वहीं होते हैं. गोभी को दो या चार बड़े टुकड़ों में काटकर ही गर्म पानी में डालें, ताकि परतों के बीच फंसे कीड़े बाहर निकल सकें. गर्म पानी के उपचार के बाद सब्जियों को एक बार बर्फ के ठंडे पानी से जरूर धोएं. इससे पत्ते मुरझाते नहीं और कुरकुरे (Fresh) बने रहते हैं. धोने के बाद भी एक बार पत्तों को रोशनी में फैलाकर दोबारा चेक जरूर करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement