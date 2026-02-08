scorecardresearch
 
Homemade Beetroot Lip Balm: चुकंदर से घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठों को मिलेगा गुलाबी निखार, लिपस्टिक की भी नहीं पड़ेगी जरूरत

Homemade Beetroot Lip Balm: अगर आप भी होंठ के फटने या काले होने से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए है. आज हम आपको चुंकदर की मदद से घर पर लिप बाम बनाने का आसान तरीका बताएंगे.

Homemade Beetroot Lip Balm: हमारे होंठ चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं. लेकिन मौसम, धूप और केमिकल वाले  प्रोडक्ट्स की वजह होंठ जल्दी रूखे और फटने लगते हैं. ऐसे में होंठों की सही देखभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है. अक्सर लोग इससे बचने के लिए मार्केट में मिलने वाले लिप बाम का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बाजार में मिलने वाले लिप बाम में अक्सर केमिकल होते हैं जो होंठों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. अगर आप नेचुरल तरीके से होंठों को सॉफ्ट और गुलाबी बनाना चाहते हैं तो घर पर बना चुकंदर का लिप बाम आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है. इस खबर में हम आपको चुकंदर से लिप बाम बनाने का आसान तरीका बताएंगे.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients) 

1 मीडियम साइज चुकंदर

1 चम्मच नारियल तेल

1 चम्मच बादाम का तेल

1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ ​बी वैक्स (मधुमोम) या वैसलीन

1–2 बूंद विटामिन E ऑयल (ऑप्शनल)

लिप बाम रखने के लिए छोटा डिब्बा

चुकंदर का लिप बाम बनाएं कैसे?

  1. सबसे पहले चुकंदर को अच्छी तरह धोकर कुकर में उबाल लें. जब चुकंदर गल जाए तो इसे निकालकर ठंडा होने दें. 
  2. ठंडा होने के बाद चुकंदर को छीलकर पीस लें. 
  3. अब एक छोटे बर्तन में पिसा हुआ चुकंदर, नारियल का तेल, बादाम का तेल, विटामिन-E ऑयल (अगर चाहे तो) और बीज वैक्स (या वैसलीन) डालें
  4. इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं और गैस पर तब तक गर्म करें जब तक सब कुछ अच्छे से मिक्स न हो जाए.
  5. अब इस मिश्रण को किसी छोटे कंटेनर में डाल दें और फ्रिज में रखकर ठंडा होने दें.
  6. आपका चुकंदर का लिप बाम तैयार है. इसे फ्रिज में स्टोर करके रखें और जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करें.

चुकंदर से बने लिप बाम के फायदे
चुकंदर से बना लिप बाम होंठों के लिए बहुत फायदेमंद होता है. चुकंदर होंठों को नेचुरल गुलाबी रंग देने में मदद करता है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट होंठों को हेल्दी रखते हैं. नारियल और बादाम का तेल होंठों की ड्राइनेस दूर कर उन्हें सॉफ्ट बनाते हैं, जबकि बीजवैक्स या वैसलीन नमी को लंबे समय तक लॉक करके होंठों को फटने से बचाते हैं. विटामिन E होंठों की रिपेयर करता है और उन्हें सॉफ्ट बनाए रखता है. साथ ही यह लिप बाम पूरी तरह नेचुरल और सेफ होता है इसमें किसी भी तरह के केमिकल नहीं होते.

इन बातों का रखें ध्यान

  • पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.
  • आप चाहे तो साबुत चुकंदर की जगह चुकंदर पाउडर भी ट्राई कर सकते हैं.
  • यह नेचुरल लिप बाम ज्यादा देर तक नहीं टिकता, इसलिए दिन में दोबारा जरूर लगाएं. 
  • यह होममेड चुकंदर लिप बाम आपके होंठों को सॉफ्ट, मॉइश्चराइज्ड और नेचुरली पिंक बनाए रखने में मदद करेगा.
