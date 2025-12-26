scorecardresearch
 
Hemp Seeds in Winters: नस-नस में ताकत भरेगा भांग का लड्डू, रोज बस 1 रोज खाने पर मिलेंगे इतने लाभ

Hemp Seeds in Winters: क्या आपने भांग के बीजों के फायदों के बारे में सुना है जिनका इस्तेमाल कई तरह के पकवानों में किया जाता है. यहां हम आपको सर्दियों में भांग के लड्डू खाने के फायदे बता रहे हैं जिन्हें जानकर आप भी इन्हें ट्राई करने पर मजबूत हो जाएंगे.

भांग के लड्डू के फायदे (ITG)

Hemp Seeds in Winters: सर्दियों में भांग के बीज (Hemp Seeds) का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इसे एक 'सुपरफूड' मानते हैं. भांग का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि भांग के बीज खाने से नशा होगा लेकिन आपको बता दें कि यह एक सबसे बड़ा भ्रम है. भांग के बीजों में नशा पैदा करने वाला तत्व THC बहुत ही ना के बराबर मात्रा में होता है. इसलिए इन्हें खाने से नशा नहीं होता बल्कि यह केवल पोषण देते हैं.

सर्दियों में क्यों हैं फायदेमंद?

भांग के बीजों का सेवन सर्दियों में करना काफी अच्छा है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है जो सर्दियों में शरीर को अंदरुनी गर्माहट देने में मदद करती है. यह ठंड से बचाने वाला एक बेहतरीन फूड है. आप भाग के बीजों को रोस्ट करके, इनकी चटनी बनाकर या फिर दूध में मिलाकर भी कर सकते हैं. यहां हम आपको भांग के बीजों के लड्डू के फायदे और उन्हें बनाने का तरीका बता रहे हैं जो आपके लिए भांग के बीजों के सेवन को और आसान बना सकते हैं.

भांग के लड्डुओं के फायदे

ठंड के मौसम में अक्सर जोड़ों और हड्डियों का दर्द बढ़ जाता है. भागं के बीजों में ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड का सही संतुलन होता है जो शरीर की सूजन (Inflammation) को कम कर जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाते हैं.

सर्दियों में वायरल इन्फेक्शन और सर्दी-खांसी का खतरा ज्यादा होता है. भांग के बीज विटामिन ई और खनिजों से भरपूर होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी आपकी इम्युनिटी को बढ़ाते हैं जिससे आप बार-बार बीमार होने से बचे रहते हैं.

सर्दियों की शुष्क यानी सूखी हवा त्वचा को बेजान कर देती है. भांग के बीजों में मौजूद हेल्दी फैट्स त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं और नैचुरल ग्लो बनाए रखते हैं.

ये बीज प्रोटीन का एक बढ़िया स्रोत हैं. ठंड के दिनों में जब शरीर को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है तो इनका सेवन शरीर को ताकत देता है.

सामग्री
भांग के बीज: 200 ग्राम

गुड़: 150-200 ग्राम (स्वादानुसार बारीक पिसा हुआ)

गेहूं का आटा या बेसन: 100 ग्राम (बाइंडिंग के लिए)

देसी घी: 3-4 बड़े चम्मच

सूखे मेवे: काजू, बादाम, अखरोट (बारीक कटे हुए)

इलायची पाउडर: 1 छोटा चम्मच

बनाने की विधि (स्टेप-बाय-स्टेप)
1. सबसे पहले एक भारी तले वाली कड़ाही लें. इसमें भांग के बीजों को बिना घी के (Dry Roast) धीमी आंच पर भूनें. जब बीजों से चटकने की आवाज आने लगे और हल्की खुशबू आने लगे तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें.

2. अब भुने हुए बीजों को ठंडा होने दें. ठंडा होने पर इन्हें मिक्सर में डालकर हल्का दरदरा पीस लें. ध्यान रहे कि बहुत बारीक पाउडर न बनाएं, थोड़ा दरदरापन स्वाद बढ़ाता है.

3. अब कड़ाही में देसी घी गर्म करें. इसमें गेहूं का आटा या बेसन डालें और सुनहरा होने तक भूनें. जब आटे से अच्छी महक आने लगे तो इसमें कटे हुए सूखे मेवे डाल दें और 1-2 मिनट और भूनें.

4. भुने हुए आटे में पिसे हुए भांग के बीज और इलायची पाउडर मिला दें. गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखें या बंद कर दें.

5. आप चाहें तो गुड़ को थोड़ा पानी डालकर चाशनी बना सकते हैं या फिर गर्म मिश्रण में सीधा बारीक कटा गुड़ मिला सकते हैं। गर्म मिश्रण में गुड़ आसानी से पिघल जाता है और बीजों के साथ मिल जाता है.

6. जब मिश्रण हल्का गुनगुना हो जाए तो अपनी हथेलियों पर थोड़ा घी लगाएं और छोटे-छोटे गोल लड्डू बना लें और फिर दूध या नाश्ते में इनका सेवन करें.

यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको इस लड्डू को एक दिन में 1 से 2 से ज्यादा नहीं खाना है. अगर आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी है या पाचन की समस्या है तो पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

---- समाप्त ----
