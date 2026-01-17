scorecardresearch
 
Winter Hair Care: सर्दियों में बाल हो गए रूखे और बेजान? अंडे के ये 4 हेयर मास्क आएंगे आपके काम

Winter Hair Care: सर्दियों में बालों से जड़ी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं. इससे बचने के लिए लोग अक्सर महंगे प्रोडक्ट या पार्लर के ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेहत का ख्याल रखने वाला अंडा आपके बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और रूखे व टूटे-फूटे बालों को रिपेयर करने में मदद करते हैं.

एग हेयर मास्क जो ठंड में होने वाली बालों की परेशानियों को करेगा दूर (Photo- Getty Image)

अंडे सेहत के साथ-साथ बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं. सर्दियों में अक्सर बाल रूखे हो जाते हैं और ज्यादा झड़ने लगते हैं. ऐसे में अंडा एक आसान और नेचुरल उपाय की तरह काम कर सकता है. अंडे में मौजूद प्रोटीन, विटामिन और हेल्दी फैट बालों को पोषण देकर उन्हें मजबूत बनाते हैं. आज हम इस खबर में जानेंगे कि सर्दियों में बालों का झड़ना रोकने के लिए अंडे का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है.

रूखे बालों के लिए- एग हेयर मास्क
सर्दियों के महीनों में, रूखे और बेजान बाल एक आम समस्या है. ऐसे में अंडे का हेयर मास्क काफी फायदेमंद हो सकता है. इसके लिए एक अंडा को अच्छी तरह फेट लें और इसे गीले बालों में जड़ों से लेकर सिरों तक लगाएं. 20–30 मिनट बाद ठंडे पानी से बाल धो लें. इस मास्क को लगाने से बाल में नमी बनी रहती है, वे मुलायम होते हैं और बालों का टूटना कम होता है.

बालों को मजबूत बनाने के लिए- अंडा और ऑलिव ऑयल 
अंडे के साथ ऑलिव ऑयल मिलाने से बालों को और ज्यादा पोषण मिलता है. ऑलिव ऑयल स्कैल्प को मॉइश्चर करता है और बालों को टूटने से बचाता है. इसके लिए एक अंडे में दो चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाएं. इस मिश्रण को स्कैल्प और बालों पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. 30 मिनट बाद गुनगुने पानी से बाल धो लें. इससे बाल मजबूत होते हैं, हेयर फॉल कम होता है और बालों में नेचुरल शाइन आती है. 

स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए- अंडा और शहद का मास्क 
बालों का झड़ना रोकने के लिए स्कैल्प का हेल्दी होना बहुत जरूरी है. सर्दियों में ड्राइनेस और डैंड्रफ की वजह से बाल पतले और कमजोर हो सकते हैं. अंडा और शहद का मास्क स्कैल्प को नमी देने और डैंड्रफ जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करता है. इस मास्क के लिए एक अंडे में एक चम्मच शहद मिलाएं और इसे स्कैल्प व बालों पर लगाएं. 20–30 मिनट बाद अच्छे से धो लें. इससे स्कैल्प हाइड्रेट रहती है, खुजली कम होती है और बालों की ग्रोथ बेहतर होती है. 

बालों को तेजी से बढ़ाने के लिए- अंडा और एलोवेरा 
एलोवेरा बालों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. जब इसे अंडे के साथ मिलाया जाता है तो यह बालों की ग्रोथ बढ़ाने और हेयर फॉल कम करने में मदद करता है. एलोवेरा बालों की जड़ों को रिपेयर करता है और अंडा बालों को मजबूत बनाता है. इसके लिए एलोवेरा की पत्ती से निकला जेल लें और उसमें एक अंडा मिलाएं. इस मिश्रण को स्कैल्प और बालों पर लगाएं. 30 मिनट बाद धो लें. हफ्ते में एक-दो बार ऐसा करने से हेयर फॉल कम हो सकता है. 

इन बातों का रखें ध्यान
अंडा बालों के लिए फायदेमंद है लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल करना सही नहीं है. हफ्ते में एक या दो बार अंडे का हेयर मास्क लगाना काफी होता है. ज्यादा बार लगाने से बाल चिपचिपे और भारी हो सकते हैं. 

