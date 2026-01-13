Crispy Gobhi Paratha: ना टूटेगा और ना होगा टाइट, रणवीर बरार स्टाइल में बनाएं खस्ता गोभी पराठा

Easy Trick to Make Perfect Gobhi Paratha: सर्दियों में गोभी के पराठे हर किसी को खाना बहुत पसंद होता है लेकिन इसे बनाना ज्यादातर लोगों को मुश्किल लगता है क्योंकि कभी गोभी पराठे से निकल जाती है तो कभी वो अंदर से गिलगिली हो जाती है. ऐसे में शेफ रणबीर बरार ने लोगों की ये मुश्किल हल की है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर गोभी के पराठे की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर की है जिसे देखते ही आप भी इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे.

आसान ट्रिक से बनाएं टेस्टी गोभी पराठा

गोभी के पहले डंठल हटा दें और उसके बाद कद्दूकस करना है. अब गोभी में नमक डाल दें थोड़ा सा. नमक गोभी से एक्स्ट्रा पानी निकाल लेता है और पराठा फटता नहीं है और तवे पर सिकते वक्त गोभी पराठे के अंदर उबलती भी नहीं है और उसका टेक्स्चर अच्छा रहता है.

अब आटे का डो तैयार करें. इसके लिए आटे में थोड़ा घी डालें जिससे आटे सॉफ्टनेस आएगा. डो ना ज्यादा टाइट ना ढीला. टाइट को बिलकुल ना रखें. अब इस आटे में तेल भी डालें. घी डालने से खस्तापन आता है. बाद में तेल डालने से भटूरे जैसा लचीलापन भी आता है. अब आटे को गीला कपड़े से ढककर रख दें.

अब साइड में रखी हुई गोभी को एक कपड़े में डालकर कसके उसका पानी निकाल दें. ये बहुत जरूरी है. अब हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक बारीक काटकर गोभी में डाल दें.

अब पराठे का मसाला भी तैयार करें. इसके लिए साबुत धनिया, जीरा, काली मिर्च और सौंफ को तवे पर रोस्ट कर लें और फिर दरदरा पीस लें. अब इस मसाले को गोभी में मिला दें.

अब आटे को लेकर उसके कप का आकार दीजिए. ऊपर से पतला और बीच वाला पोर्शन मोटा रखिए और फिर उसमें गोभी की फिलिंग को भर दीजिए. इसके बाद गरम तवे पर घी या तेल लगाएं और धीमी आंच पर पराठे को सेंक लें. आपके गोभी के पराठे तैयार हैं.

